La investidura de Sánchez, inviable ante el anuncio de abstención de Podemos

El grupo confederal de Unidas Podemos mantendrá la abstención en la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez, con lo que previsiblemente no saldrá adelante, según han informado fuentes de la formación de Pablo Iglesias.

La decisión la ha fijado el grupo confederal de Unidas Podemos a última hora en una reunión, después de que los socialistas no hayan aceptado la «última oferta» de Pablo Iglesias en la que insistía en pedir el Ministerio de Trabajo.

«Lamento constatar que persiste el bloqueo parlamentario. Mi propósito era conformar un gobierno con una premisa: que la investidura no dependiera de formaciones independentistas», ha señalado Pedro Sánchez en un discurso previo a la votación.

«Entre fuerzas de izquierdas, la investidura debería haber estado garantizada. No significa un cheque en blanco, si no que exige acuerdos. El acuerdo no ha sido posible», ha seguido.

«No hubo problema de programas. El problema eran los ministerios», ha afirmado el líder socialista dirigiéndose a Pablo Iglesias. «Le hemos ofrecido una propuesta razonable y sensata».

«Señor Iglesias, sigue sin entender que se necesita un gobierno, no dos gobiernos», ha continuado. «¿De qué sirve una izquierda que pierde, incluso cuando gana?».