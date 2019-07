Vox se levanta de la mesa de negociaciones con PP y Cs en Murcia y mantiene su negativa a López Miras

Vox ha decidido levantarse de la mesa de negociación con el PP y Ciudadanos, cinco horas después de su primera reunión a tres bandas y mantiene su negativa a votar al candidato 'popular', Fernando López Miras como presidente de la Comunidad.

El detonante para dar por rotas las negociaciones han sido unas declaraciones que han realizado esta mañana Juan Carlos Girauta y José Manuel Villegas, de Ciudadanos, en las que aseguraban que «no se iba a firmar ningún documento» con Vox; «tenemos ya alguna cana para que nos tomen el pelo», ha dicho Luis Gestoso, representante de Vox en las negociaciones.

En la reunión que se ha celebrado en la Asamblea de Murcia han estado presentes García Egea y José Miguel Luengo, por el Partido Popular; Miguel Garaulet como representante de Ciudadanos; y Luis Gestoso y Pascual Salvador, en nombre de Vox.

Este encuentro a tres suponía un paso clave, ya que Vox estaba exigiendo un acuerdo a tres y llevaba semanas reclamando que Ciudadanos se sentara con ellos para facilitar gobiernos tanto en Murcia como en la Comunidad de Madrid. Se trata de una foto a la que hasta ahora se había negado de plano el partido naranja, que confirmaba más tarde la reunión con PP y Vox, aunque recalcaba que no va a modificar su acuerdo con los 'populares'.

En el contacto con los medios tras la reunión, Gestoso ha manifestado que «lo que no pueden pretender es que les regalemos nuestros escaños», considera, añadiendo que para ellos es importante tener por escrito que lo que se negocie se va a cumplir. Según ha anunciado, en la reunión estaban elaborando un documento «que entendíamos que era bueno y que podían llegar a un acuerdo, pero dicen que no lo firman», ha manifestado.

«Queremos llegar a un acuerdo, los tres partidos tenemos muchos puntos en común, hay muchas cosas de Ciudadanos con las que nosotros no estamos de acuerdo y nosotros tendremos puntos con los que ellos no estarán de acuerdo», ha puntualizado añadiendo que aun así, hay propuestas «muy parecidas» en los tres partidos. «Hay que tener una garantía y un acuerdo programático que me garantice que no se van a desviar de las líneas firmadas», ha pedido Gestoso.

Según Vox, iban a empezar a discutir las «líneas rojas» cuando se han levantado de la mesa, si bien ha apuntado que ya habían alcanzado acuerdos en temas fiscales, incentivos familiares y políticas sociales, aunque se pregunta por la negativa a firmar un acuerdo con ellos si «hay puntos en común».

«No nos dejan salida, me da la sensación de que esto es un paripé para echarnos la culpa a Vox del pacto que deben de tener cerrado con el PSOE porque cada vez que damos un paso para llegar a un acuerdo siempre hay alguien de Ciudadanos a nivel nacional que dice que no firman», ha denunciado.

Su partido tampoco está dispuesto a «dar un cheque en blanco», y les ha pedido firmar un documento para tener garantías de que sus propuestas se van a cumplir. «Quieren darle el gobierno al PSOE y están buscándose la excusa de Vox», ha apuntado añadiendo que de momento no habrá reunión esta tarde; «la posibilidad de que se retomen las negociaciones es que lo que se acuerde sea acordado y firmado por las tres partes, somos gente seria».

CS SE NIEGA A FIRMAR UN DOCUMENTO CON VOX

Por parte de Ciudadanos, Miguel Garaulet, ha explicado que se han reunido con VOX para explicarles «punto a punto» las 72 iniciativas del acuerdo alcanzado entre la formación naranja y el PP y «comprobarlo con los 24 puntos del acuerdo de VOX y el PP de que había un 85% de coincidencia». Según ha afirmado, al estar recogidos casi todos los puntos en el acuerdo, «lo lógico es que sean ellos los que apoyen nuestro acuerdo».

Desde Ciudadanos niega que vayan a firmar un documento que también contemple la firma de VOX. «Nos hemos sentado con ellos porque es lo que querían, se sentían ninguneados e insultados», ha manifestado añadiendo que tal vez dicha «reunión informativa» tenía que haberse producido antes. «No entendemos su posición en contra de ese acuerdo», ha asegurado Garaulet, que afirma que «lo mejor» para la Región es que gobierne el PP con Ciudadanos.

«No entiendo su negativa a apoyar a López Miras», apunta Garaulet apelando al «sentido común; cuando uno toma una decisión tiene sus consecuencias», recordando a VOX quee «no podrán decirle a su electorado que sus propuestas no están recogidas porque están en el documento». Garaulet ha negado que sea necesaria la firma de VOX y ha insistido en que «si ven que es bueno», deben votarlo a favor.

EL PP VE POSIBLE EL ACUERDO A TRES

Por parte del PP, José Miguel Luengo, ha pedido que tras las cinco horas de reunión «tratemos de culminar ese posible acuerdo de gobernabilidad». Él lo ve «posible» porque ambos partidos «han comprobado» que ese acuerdo es compatible.

«No hay ningún argumento de peso para explicar a la sociedad que no sea el presidente Fernando López Miras esta tarde», ha asegurado el 'popular' pidiendo tanto a VOX como a Ciudadanos que «vuelvan a la mesa» de negociación. A su juicio, no hay argumentos «de peso» para que no se produzca la investidura de López Miras.

El 'popular' considera que el principal problema era que los tres partidos no se sentaban junto a negociar. «Estamos trabajando en la última redacción del documento programático, ahora hablaremos de las firmas, pero para eso tenemos que volver a sentarnos», ha añadido incidiendo en que «en más del 95%» los tres partidos están «de acuerdo».