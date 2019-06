El Rey reafirma su compromiso con los españoles en el quinto aniversario de su proclamación

El Rey Felipe VI ha reafirmado este miércoles, en el quinto aniversario de su proclamación como jefe de Estado, su «compromiso de servicio al conjunto de los españoles» recalcando que «desde el principio» es lo que ha «guiado sus actuaciones» y ha subrayado que este compromiso va unido «a una confianza plena» en el destino colectivo de los españoles «en democracia y libertad».

En línea con su deseo de reafirmar su adhesión a los valores cívicos, Felipe VI ha querido celebrar este quinto aniversario de su proclamación -igual que el primero, en 2015-- condecorando con la Orden del Mérito Civil a 41 ciudadanos «ejemplares», procedentes de toda España, a los que ha agradecido su generosidad, su valentía y su profundo sentido del deber ético y moral.

«Vuestra actitud, vuestras acciones y obras alentadoras demuestran que somos un gran país, capaz de superar las adversidades, de avanzar y de progresar; un país generoso, lleno de vitalidad y comprometido con los valores democráticos que, por todo ello, no debe temer al futuro», le ha dicho en un breve discurso al final de la ceremonia.

De hecho, ha llamado a «mirar al futuro con ilusión, con orgullo y con determinación», y también con la confianza que da la voluntad de los ciudadanos «de vivir en concordia y de seguir dando pasos certeros hacia un futuro de mayor bienestar y progreso».

Aludiendo al aniversario de su proclamación, ha recordado los compromisos que asumió en 2014 ante las Cortes Generales: la «vocación integradora de la Corona, su independencia y su neutralidad», y como para, ejercer ese servicio al Estado y la sociedad, «es preciso que las lecciones del Rey se guíen por la ejemplaridad y la dignidad, por la integridad, la capacidad de sacrificio y la entrega sin reservas a España».

«UNA NACIÓN GENEROSA»

En un acto centrado en destacar el compromiso cívico de ciudadanos anónimos, a España la ha definido «una nación de ciudadanos, de personas solidarias y comprometidas» y «una nación generosa, abierta y con gran presencia y empuje en la comunidad internacional».

Así, los condecorados son «protagonistas de esa España solidaria y universal» y un «motivo de orgullo» para sus compatriotas. «Nos mostráis la senda de la convivencia y realzáis la importancia de la dignidad y del compromiso de ser ciudadanos de la España del siglo XXI», ha remachado.

Felipe VI ha estado acompañado por la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, en una ceremonia a la que han asistido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en funciones, Josep Borrell. Tanto el Rey como la Princesa Leonor llevaban la insignia del Toisón de Oro que Felipe VI le impuso a su heredera en 2018.

A la periodista de TVE Elena Ochoa y al presentador de Antena 3 Pablo Motos les ha correspondido presentar el acto y leer las semblanzas de los 41 condecorados antes de que, uno a uno, se acercasen al lugar de honor donde estaban los Reyes y sus hijas para recibir las condecoraciones -de distinto grado-- que les iba imponiendo el Rey.

ENTRE LOS 19 Y LOS 107 AÑOS

El momento más emotivo, la imposición de la Cruz de Oficial de la Orden a Clotilde Veniel, fundadora de la Asociación de Amas de Casa de Bicorp (Valencia), de 107 años de edad.

Con ella se han mostrado los Reyes especialmente cariñosos y, tras recibir la condecoración, Leonor y Sofía la han acompañado hasta su asiento. En el extremo contrario, la más joven condecorada ha sido Natalia Díaz Martín, voluntaria de Manos Unidas en Tenerife. Los más jóvenes han estado representados en la ceremonia con la presencia de los alumnos de sexto de primaria del Colegio de Infantil y Primaria Infanta Leonor de Madrid.

El escenario ha sido el Salón de Columnas del Palacio Real, un espacio reservado a actos solemnes -allí se firmó la entrada de España en la entonces CEE o la abdicación de Juan Carlos I-- y el acto de hoy, ha señalado el Rey, también lo ha sido, aunque en esta ocasión abarrotado de familiares, niños incluidos.

«No puedo pedir más», ha dicho Clotilde a los periodistas. Según ha contado, el Rey le ha preguntado cómo llegar a su edad y su respuesta ha sido: «teniendo mucha tranquilidad y trabajando mucho». También ha dado su opinión sobre las amas de casa que, ha dicho, ahora han «espabilado» y así debe ser: «Las amas de casa trabajan como el hobre, hay que reconocerlo y ayudarse unos a otros es lo más bonito que hay».

VOLUNTARIOS EN LAS INUNDACIONES DE SANT LLORENÇ

El Rey ha condecorado también a dos ciudadanos de Sant Llorenç (Mallorca), Miquel Montoro y Miquel Galmés, que salvaron a una familia de cuatro personas de nacionalidad holandesa durante las inundaciones del pasado octubre. Ambos han subrayado después que deseaban compartir el reconocimiento con todos los que arriesgaron su vida en esos momentos y han relatado que tanto el Rey como el presidente del Gobierno les han preguntado por la situación de la localidad, donde hay gente que aún está «saliendo de los problemas» y aún no vive en sus casas. «Se ha preocupado muchísimo por eso», ha dicho.

No obstante, entre ellos había multitud de perfiles y profesiones. Desde el barcelonés Ramón Cugat Bertomeu, médico, hasta la religiosa madrileña Mónica de Juan Sánchez, que lleva siete años en Cité Soleil (Haití); Eugenio Baisón Domínguez, de Mairena del Aljarafe, donante de sangre que ha donado 161 veces o María de los Ángeles Álvarez Martínez, fundadora de Quesería Redes.

«No sé si me lo merezco», ha relatado a los periodistas Eugenio Baisón, subrayando que a él ser donante le ha hecho «muy feliz» y no necesitaba otro reconocimiento, una sensación que han relatado también otros condecorados. A sus 71 años, Eugenio ya no dona, pero da charlas de sensibilización a jóvenes para decirles que la sensación del deber cumplido al donar sangre es «lo mejor del mundo».

También emprendedores, como la joven ingeniera malagueña Raquel Serrano Lledó y la madrileña Nerea Luis Mingueza, cofundadora del evento T3chFest o el vasco José Luis Roquero; la trabajadora de la fábrica Renault de Valladolid Nuria Robles Gallego y la capataz de cuadrilla forestal cántabra Rosaura Campuzano Gómez.

Nerea Luis ha animado a los jóvenes y sobre todo a las mujeres a poner en marcha sus proyectos para participar en la definición del futuro y, sobre todo, a descubrir la tecnología como herramienta que permite crear y diseñar el futuro. «Si estamos ahí vamos a tener mayor capacidad de decisión y el futuro será más justo para todos», ha dicho tras la ceremonia.

También dos personas de origen extranjero: Helena 'da Silva' , nacida en Sao Paulo (Brasil) hace 38 años y jugadora primero del del Minis Voleybol Logroño y Jivko Vassilev Beydov, búlgaro de 47 años que lleva 22 en España y acaba de aprobar una oposición de inegeniero técnico electricista en el Canal de Isabel II.