Un juzgado de Madrid dictamina que Puigdemont puede concurrir a las elecciones europeas

El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, según ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid.

La sentencia, tal y como ya consideró el Tribunal Supremo, establece que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a Derecho, por lo que ordena a este organismo que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont y sus exconsejeros.