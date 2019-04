Muchas dificultades para formar Gobierno, según las encuestas de las elecciones generales. Así, la encuesta de GAD3 da la mayoría al bloque de la izquierda. El PSOE ganaría las elecciones generales de este domingo con un apoyo del 28,10% y un resultado de entre 116 y 121 escaños, seguido por el PP, con 17,80% de votos, lo que le da entre 69 y 73 diputados, según la encuesta de GAD3.

En tercer lugar, quedaría Ciudadanos, con un 14,4% de papeletas y entre 48 y 49 escaños, seguido de Unidas Podemos, que bajaría al cuarto puesto, con 16,10% de apoyos y entre 42 y 45 escaños. Según esta encuesta, Vox se estrenaría en el Congreso en la quinta posición, con el 12,10% de los votos y de 36 a 38 diputados.

A continuación, se sitúan las formaciones soberanistas y nacionalistas. Esquerra Republicana (ERC) habría obtenido un 3,3% de respaldo y de 13 a 14 diputados; el PNV, el 1,3% y seis escaños; Junts, el 1,6% y cinco escaños; Bildu, el 0,7% y 2 diputados; Navarra Suma, el 0,5% y 2 diputados; y Compromís, el 0,5% y 1 diputado.

En Baleares, Unidas Podemos ganaría las elecciones generales de este domingo al obtener un 23 por ciento de los votos, según la encuesta de GAD3 para Televisión Española y la Forta, según la cual tanto Unidas Podemos, PSOE y PP obtendrían dos diputados; mientras que Cs y Vox conseguirían un escaño cada una.

Según esta misma encuesta, el PSOE reuniría el 22 por ciento de los sufragios, mientras que el PP obtendría el 19 por ciento. Tanto Ciudadanos como Vox conseguirían un escaño con un 14 por ciento de votos.

#EleccionsIB3 A les Balears, UP obtindria 2 diputats amb el 23% de vots; el PSOE 2 diputats (22% vots), el PP 2 (19% vots), C's 1 (14% vots) i Vox 1 (14% vots). Segons el sondeig d'IB3. Per primera vegada, no hi hauria cap diputat de #Menorca ???? https://t.co/08LHxahKSt pic.twitter.com/nXZaSAlYwA