Puigdemont invita a Arrimadas a hablar con él en Waterloo

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha invitado este viernes a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a hablar con él en Waterloo (Bélgica).

Ciudadanos ha aclarado este viernes que Arrimadas no se reunirá con el expresidente, después de que la líder del partido anunciara este jueves que viajará a Waterloo para «recordarle a Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia».

Desde Twitter, Puigdemont ha replicado con ironía: «¿Y cómo me lo quiere decir? ¿Por telepatía? ¿Por megafonía? Mira que ya es bien raro esto de hacer 1.300 kilómetros para ir a un sitio 'que no existe' para decirle que 'no existe'...».

«Hagámoslo sencillo: ¿y si hablásemos como dos personas que representamos a ciudadanos de Cataluña y tenemos opiniones diferentes?», ha planteado.