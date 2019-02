La huelga general del 21-F en Cataluña arranca con cortes de circulación

Según han informado a Efe fuentes policiales, la Avenida Diagonal está cortada en la Zona Universitaria de Barcelona, en la Gran Vía se producen interrupciones de la calzada a la altura del edificio de La Campana, y en la Avenida del Paral·lel los cortes se producen junto a las "Tres Chimeneas".

Esta paralización se extiende a todos los ámbitos, también a los medios de comunicación públicos.

⚠ La programació habitual de TV3, @324cat , @canal_33 , @esport3 i dels seus mitjans digitals queda alterada per la convocatòria de la vaga general per al dia d'avui

La manifestación de protesta que desde primera hora de este jueves se lleva a cabo en Girona en el marco de la jornada de huelga general ha llevado a la ocupación de la sede principal de Caixabank en esta ciudad por parte de varios centenares de personas.

Cerca de medio millar de manifestantes, que anteriormente se habían reunido ante la estación del AVE y el Palacio de Justicia, protegidos ambos espacios por un fuerte dispositivo policial, han accedido al interior del edificio de esta entidad bancaria hacia las 8 de la mañana, cuando ha abierto sus puertas al público.



Asimismo, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha realizado un tuit de apoyo a esta jornada de huelga llamando a la «movilización permanente» por Cataluña.

Per la llibertat.

Pels drets humans.

Per la democràtica.

Per la cultura.

Per la llengua.

Pel futur.

Per #Catalunya!



???? Mobilització permanent#21FVagaGeneral #JudiciALaDemocràcia #AutodeterminacióNoÉsDelicte pic.twitter.com/eK7YF0riKf