Turull: «Empezamos con el referéndum pactado con el Estado»

El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha defendido este martes ante la Fiscalía que la «única concertación» que se produjo en Cataluña es la que reunió a cerca de 4.000 asociaciones y entidades catalanes para lograr un referéndum de independencia «pactado» con el Gobierno.

En su respuesta al interrogatorio del fiscal Javier Moreno, al que ha contestado en un tono en ocasiones desafiante, Turull ha recalcado que él fue portavoz del grupo parlamentario de JxSí y que sea formación se presentó a las elecciones autonómicas con el propósito de sacar adelante un programa que apostaba por la independencia.

«Nos presentamos así a las elecciones y no tuvimos ninguna impugnación de la Fiscalía», ha señalado Turull, que ha ironizado: «Éramos Juntos por el Sí, no Juntos porque Sí».

Según Turull, no era «ninguna anormalidad» que la formación de la que fue portavoz intentara «por la vía pacífica y democrática hacer lo comprometido con los ciudadanos. Teníamos un amparo legal e intentábamos sacar adelante nuestro programa».

El exconseller ha reprochado a la Fiscalía que en su escrito de acusación omita que «la única concertación que ha habido en Cataluña se llamaba Pacto Nacional por el Referéndum», lo que agrupaba a más de 4.000 entidades, asociaciones y sindicatos, entre otros, en defensa de una consulta de independencia pactada.

Según Jordi Turull, no fue hasta la cuestión de confianza a que se sometió el expresidente catalán Carles Puigdemont cuando éste «dijo aquello de referéndum o referéndum», pero, ha subrayado, «empezamos con el referéndum pactado con el Estado».

En relación a la resolución de ruptura con el ordenamiento jurídico español que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, el exconseller ha subrayado que en su momento la Fiscalía se opuso a que se admitiera una querella de Manos Limpias por esos hechos: «si ahora el ministerio fiscal ha cambiado de opinión...», ha dejado caer Turull, que ha defendido que los diputados tienen «inviolabilidad» por sus votos y opiniones.

Negación

Ha asegurado que «no se gastó ni un euro en el referéndum» del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.



Como hiciera la semana pasada el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Turull ha negado hoy que se empleasen fondos públicos para gastos de organización del 1-O, una vez que el Tribunal Constitucional anulase las partidas presupuestarias que estaban destinadas al referéndum.

«Cuando llega sentencia del Constitucional el 5 de julio yo no era conseller. Yo lo que se es que a partir del 14 de julio, cuando yo entro -pero por lo que me informado también antes- no se gastó ni un euro en el referéndum», ha señalado.

La Fiscalía sostiene que varios gastos del 1-O como papeletas o censo electoral se escondieron en cinco Consellerias, entre ellas la de Turull, pero también la de Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, la exconsellera Dolors Bassa y otras dos de procesados huidos.