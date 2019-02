Entidades y partidos soberanistas llaman a la «movilización permanente y a parar el país»

Diversos representantes de entidades sociales, partidos políticos y sindicatos han llamado este martes a la «movilización permanente y a parar el país» en los próximos días durante la protesta convocada en la plaza Catalunya de Barcelona por el juicio a los impulsores del 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo.

Lo han pedido a través de un manifiesto que han leído, entre otros, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; la portavoz, Elsa Artadi; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepersidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y la diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent.

«Ejercer derechos fundamentales no es un delito. Organizar un referéndum no es un delito. La autodeterminación no es un delito. Votar no es un delito», han dicho durante el acto en el que han intervenido de forma coral.