Juicio del procés: ¿Quiénes son los testigos?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inaugurado este martes el juicio a los 12 líderes independentistas acusados de participar en la planificación del proceso independentista en Cataluñaa. Tras los interrogatorios de los procesados comenzarán a declarar más de 500 testigos.

Este es el listado de los principales testigos que han solicitado la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por VOX y las defensas y que el tribunal ha aceptado:

EX MIEMBROS DEL GOBIERNO

- Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno.

- Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno y exministra de Administraciones Territoriales.

- Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

- José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y portavoz del PP en el Parlamento andaluz.

- Juan Antonio Puigserver Martínez, ex secretario general técnico del Ministerio del Interior, que se hizo responsable de la Conselleria del ramo de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

- Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya. POLÍTICOS CATALANES

- Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Catalunya e investigado en la causa, aunque finalmente su presunta responsabilidad fue archivada. Ha sido condenado a un año y un mes de inhabilitación por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

- Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat y exsecretario de Economía.

- Rogert Torrent, presidente del Parlament de Catalunya.

- Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

- Xavier Trias, exalcalde de Barcelona.

- Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

- Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados.

- Marta Pascal, senadora y excoordinadora general del PDeCAT e investigada en la causa, aunque finalmente su presunta responsabilidad fue archivada.

- Núria de Gispert, expresidenta del Parlament de Catalunya.

- Joan Ignasi Elena, exdiputado del PSC en el Parlament, portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum y portavoz jurídico del ERC durante el juicio.

- Xavier Domènech, exdiputado del Parlament.

- Albano Dante-Fachín, exsecretario general de Podem Catalunya y exdiputado del Parlament.

- Lluís Llach, músico y diputado en el Parlament en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

- Jordi Jané, exconseller del Interior de la Generalitat, que dimitió en julio de 2017.

- Neus Munté, exconsellera de Presidencia de la Generalitat, que dimitió en julio de 2017.

- Meritxell Ruiz, exconsellera de Enseñanza de la Generalitat, que dimitió en julio de 2017.

- Jordi Baiget, exconseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, que dimitió en julio de 2017.

OTROS ACUSADOS POR EL 'PROCÉS'

- Anna Simó, exmiembro de la Mesa del Parlament, que será juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

- Lluís Corominas, exmiembro de la Mesa del Parlament, que será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

- Joan Josep Nuet, exmiembro de la Mesa del Parlament, que será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

- Lluís Guinó, exmiembro de la Mesa del Parlament, que será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

- Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra y acusado en la Audiencia Nacional por rebelión y organización criminal por los incidentes del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía y durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017.

- Pere Soler Campins, director general de los Mossos, acusado de rebelión y organización criminal en la Audiencia Nacional por los incidentes del 20 de septiembre de 2017 y en el 1-O

- Teresa Laplana, intendente de los Mossos d'Esquadra y acusada en la Audiencia Nacional por un delito de sedición por los hechos relacionados con el 20 de septiembre de 2017.

- Ferran López, exjefe de los Mossos que sustituyó a Josep Lluís Trapero.

- Albert Battle, exdirector de los Mossos d'Esquadra.

- Diego Pérez de los Cobos, teniente-coronel de la Guardia Civil y jefe del operativo policial para el 1-O.

- Sebastián Trapote, jefe superior de Policía de Catalunya en el momento de los hechos.

- Manuel Castellví del Peral, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos.

- Ángel Gozalo Martín, teniente general de División de la Guardia Civil, que fue jefe de zona en Catalunya durante el momento de los hechos que se juzgan, que remitió un informe sobre actuaciones policiales el 1-O al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

INVESTIGADOS EN BARCELONA POR EL 1-O

- Josep María Jové, exsecretario general de Economía de la Generalitat y propietario de la conocida agenda 'Moleskine', donde plasmó sus anotaciones sobre el proceso independentista.

- Josep Lluís Salvadó, exsecretario general de Hacienda de la Generalitat.

- Santiago Vidal, magistrado suspendido por elaborar una Constitución para Catalunya.

- Carles Viver Pi i Sunyer, presidente del Instituto de Estudios para el Autogobierno, considerado el 'arquitecto' jurídico del proceso independentista.

- Amadeu Altafaj, exdirector de la delegación del gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea.

- Albert Royo Marine, exsecretario general del Diplocat.

- Pablo Raventós Sáenz, exadministrador de Unipost.

- Antoni Molons García, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia.

OTROS

- Íñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco.

- Montserrat del Toro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que salió por la azotea durante el registro de la Conselleria de Economía.

- Rosa Vidal Planellas, interventora general de la Generalitat, investigada en el 13.

- Antonio Bayona Rocamora, ex Letrado mayor del Parlament de Catalunya.

- Xavier Muro, secretario general del Parlament de Catalunya.

- Paul Sinning, director de The Hague Centrre for Strategic, centro contratado por la Generalitat como observador internacional en el referéndum ilegal.

- Helena Catt, portavoz del equipo internacional de expertos internacionales, que supervisó la votación.

- José María Álvarez Suárez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT).

- Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Catalunya.

- Camil Ros i Durán, secretario general de UGT en Catalunya.