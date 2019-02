Un guardia civil de la comitiva de traslado de cárcel se burla de los presos catalanes

Un agente de la Guardia Civil que iba en una de las furgonetas que trasladaban a los presos catalanes del procés desde la cárcel de Brians a Madrid ha publicado un vídeo en una cuenta privada de Twitter en el que se burla de ellos y de los manifestantes que los apoyaban a lo largo del recorrido, según publica Vilaweb.cat.

En el vídeo se ve cómo desde el vehículo policial graba a los manifestantes y se oye cómo tanto él como sus compañeros se ríen todo el rato. En el tuit, el agente califica a los presos de «golpistas ultranazionalistas».

Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles.

Beautiful!! ????????????????????#adeugolpistes

Freedom of #Catalonia from ultranationalists and secessionists pic.twitter.com/kb0gmYGfWH