Los taxistas mantienen los paros

Los taxistas de Madrid se han unido este lunes en sus protestas a sus compañeros de Barcelona y han iniciado un paro indefinido, a dos días de la inauguración de Fitur, para reclamar más limitaciones a los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

El sector del taxi ha decidido mantener las movilizaciones al no considerar suficientes las propuestas de regulación planteadas el sábado por la Generalitat y hoy por la Comunidad de Madrid.

Exceltur, la organización que agrupa a las grandes empresas del sector turístico, ha pedido a los taxistas que suspendan los paros.

Unos mil taxistas se han congregado en la Puerta del Sol, en Madrid, frente a la sede del gobierno regional, y han hecho un llamamiento a continuar las protestas.

El colectivo considera una «burla» la reforma del sector planteada por la Comunidad de Madrid.

Los representantes de las asociaciones convocantes se han dirigido a sus compañeros minutos después de salir de la reunión que han mantenido con el gobierno autonómico, de la que los taxistas han salido «decepcionados».

El presidente regional, Ángel Garrido, ha planteado a los taxistas que el tiempo de precontratación de los servicios de VTC, uno de los puntos más sensibles, sea fijado por los ayuntamientos.

«No es lo mismo la problemática que tiene el Ayuntamiento de Madrid que la que tiene la Sierra norte, donde no hay licencias de taxi», ha explicado.

Los taxistas, no obstante, quieren que la precontratación se imponga por ley y no mediante ordenanzas municipales.

El presidente de la Federación del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha recalcado que el sector seguirá en huelga «hasta encontrar una situación satisfactoria».

Según Sanz, la Comunidad se ha comprometido a remitir un borrador de ley a las asociaciones de taxistas antes de las 16.00 de hoy.

El secretario general de la Plataforma Caracol, Saúl Crespo, ha instado a sus compañeros a establecer el «cuartel general» de las protestas en la Feria de Madrid (Ifema), donde a partir del miércoles se celebra Fitur.

El presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, Felipe Rodríguez, ha llamado a los taxistas a concentrarse en la Puerta del Sol todos los días, entre las 12.00 y las 14.00 horas.

El paro se ha dejado notar en la capital desde primera hora de la mañana.

No hay apenas taxis en las calles ni en las paradas, incluso en las más importantes, como las del aeropuerto de Barajas o la estación de Chamartín.

En Barcelona, los taxistas del área metropolitana han llevado hoy sus protestas al centro de la ciudad, la Ronda Litoral y el puerto, han colapsado la circulación y se han enfrentado a las fuerzas de seguridad.

Unos 2.000 taxistas han participado esta mañana en una larga marcha a pie iniciada hacia las 9.30 horas en la plaza Catalunya, y que ha pasado por la consellería de Economía y por el Parc de la Ciutadella, donde los Mossos d'Esquadra han impedido por la fuerza que entraran en el interior para protestar frente al Parlament.

En este punto, tres agentes de la policía catalana han resultado heridos de diversa consideración, uno de ellos al recibir el impacto de una botella de vidrio en la cabeza, en los enfrentamientos con los taxistas.

Ataviados con chalecos amarillos, los manifestantes se han dirigido desde allí hasta la Ronda Litoral, donde han cortado esta vía en las dos direcciones a la altura de Vila Olímpica para luego caminar por la vía en dirección al Puerto de Barcelona.

Durante la manifestación por los túneles de la Ronda ha tenido lugar una agresión de un grupo de taxistas a un coche de VTC que llevaba pasaje.

Algunos taxistas, además, han forcejeado con un equipo de periodistas de Telemadrid para evitar que grabaran la agresión al coche VTC.

En el puerto, un agente de la Guardia Civil ha resultado herido tras recibir un golpe en la nunca cuando intentaba impedir el acceso por la fuerza de un grupo de taxistas.

Los taxistas del área metropolitana se encuentran en huelga indefinida desde el pasado viernes para reclamar un cambio en la regulación que prepara la Generalitat.

El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha abierto hoy la puerta a retrasar la aprobación del decreto que prepara el Ejecutivo autonómico, pero ha pedido a taxistas y a empresas de VTC a negociar «sin chantajes».

Según Calvet, el paro de los taxistas y las protestas de los VTC podrían llega a costar un millón de euros diarios a las administraciones si fuera necesario reforzar el transporte público.