Un mosso a un agente rural independentista «la República no existe, idiota»

Un agente antidisturbios que integraba el dispositivo de seguridad del 21D ha protagonizado este viernes un enfrentamiento verbal con un miembro independentista de los Agentes Rurales de la Generalitat que le instaba a defender la República: «Qué República ni qué cojones. La República no existe, idiota».

La discusión entre ambos funcionarios de la Generalitat, que se ha convertido en viral en las redes sociales, se ha producido este viernes en el marco de las protestas de independentistas contra la reunión en Barcelona del Consejo de Ministros, que ha aprobado subir el salario mínimo 900 euros, el mayor incremento en democracia, e incrementar el 2,25 % el sueldo de los funcionarios.

Mientras el cordón policial iba avanzando, el antidisturbios de los Mossos pide al manifestante que se interponía en su camino, un miembro de los Agentes Rurales vestido de uniforme, que si es funcionario como él le defienda, en vez de poner obstáculos a su labor.

Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa’m a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

