Josep Bou será el candidato del PPC en Barcelona

El presidente de la entidad Empresarios de Cataluña, Josep Bou, ha anunciado que será el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona al frente de una lista que pretende que sea mayoritariamente de independientes y reivindicando una ciudad «catalana y española» que no caiga «al servicio del separatismo».

Bajo el lema «Barcelona será mejor, será de todos», Bou presentará su candidatura como independiente al frente de la lista del PP en un acto este miércoles ante el Monumento a las víctimas del terrorismo situado frente al centro comercial Hipercor de Barcelona, escenario del atentado de ETA en 1987 que supuso la mayor masacre de la historia de la banda terrorista.

El presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou, será el candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona https://t.co/dejib9Tmun pic.twitter.com/w936I1DJ9X — Europa Press (@europapress) 12 de diciembre de 2018

«Me presento. Voy a presentarme con el PP. No tengo perfil político, soy empresario, pero un gran conocedor de la ciudad -ha dicho Bou en declaraciones en Antena3-. Voy a entrar con una candidatura totalmente limpia, de independientes. A alguno del PP puede ser que lo cojamos si nos interesa, sobre todo gente que sea municipalista. Pero habrá total y plena libertad, es el pacto entre (el líder del PP) Pablo Casado y yo».

Bou, que renunciará a la presidencia de Empresarios de Cataluña, ha confirmado así que tomará el relevo de Alberto Fernández Díaz, el actual presidente del PP en el Ayuntamiento barcelonés que ha decidido no repetir como candidato.

El empresario catalán ha explicado que ha considerado que «tenía que dar este paso» al frente de una «opción moderada, de centroderecha, que en Barcelona no existía prácticamente. Una opción importante y que tiene un gran espacio. Y vamos a ocuparlo».

Ha avanzado que su principal objetivo es «intentar que el Ayuntamiento de Barcelona no caiga al servicio del separatismo», porque «Barcelona no puede ser la capital de la república».

«El proceso independentista no ha hecho nada más que traer problemas. Cataluña tiene que revolverse y decir 'basta'», ha afirmado Bou, que ha cargado contra el president Quim Torra: «Hablar de vía eslovena... sólo le faltaba decir 'catalanes a las armas'. Es una barbaridad. Voy a hacer todo lo posible y actuar bajo el orden constitucional para defender la Barcelona catalana y española».

Bou ha insistido en que optará como independiente y al frente de un equipo que él «montará», y que el PP le «apoyará por detrás con una buena estructura y financieramente», pero con la intención de «hacer algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora».

Sobre cómo se le ofreció la candidatura, ha relatado que asistió a un acto del PP, como presidente de su entidad, y que cuando en la presentación de invitados se anunció su nombre, «en ese momento se cae el escenario, la gente en pie y con aplausos. Creo que fue eso».

Fue al terminar el acto cuando, ha explicado, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, fue a buscarle para que se reuniera con Pablo Casado, con el que conversó durante «media hora» y tomaron «cuatro cervezas, dos cada uno».

Una charla en la que el líder popular le hizo «una serie de propuestas» y le ofreció ser candidato por Barcelona, si bien Bou le planteó sus condiciones y dejó claro que, de presentarse, sería como independiente y sin afiliarse al partido.

Por último, ha explicado que la próxima semana «hablará» con el exprimer ministro galo y aspirante a la alcaldía barcelonesa Manuel Valls, quien ha dicho que tiene «un espacio muy interesante de centroizquierda», y si bien se ha mostrado abierto a pactos postelectorales, ha evitado decir si aceptaría una lista unitaria: «Tengo entendido que Valls y el PP intentaron entenderse, pero no fue posible».