Un detenido y varios Mossos d’Esquadra heridos durante unas protestas contra la conmemoración de la Constitución

Un joven ha sido detenido y al menos cuatro Mossos d'Esquadra han resultado heridos durante una protesta violenta contra un acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución convocado hoy en Girona.

Varios centenares de personas, muchas de ellas encapuchadas, han irrumpido en la plaza 1 de octubre de Girona, hasta hace poco llamada plaza de la Constitución, para tratar de boicotear el acto conmemorativo del aniversario de la Carta Magna convocado por el colectivo Borbonia, que se define como «un movimiento ciudadano que aúna a los vecinos de Girona contrarios al movimiento independentista», que ha recibido el apoyo de Vox.

La plaza estaba vallada desde la noche del miércoles para evitar la irrupción en la misma de las manifestantes contrarios al acto conmemorativo y alrededor de una veintena de furgonetas de los Mossos d'Esquadra se encontraban hoy en ese lugar y sus aledaños para evitar enfrentamientos.

Al llegar a la plaza, los manifestantes han derribado las vallas situadas en un de los extremos para intentar acceder a la misma por la fuerza, momento en el que se ha producido la carga de los Mossos d'Esquadra.

Durante la carga policial ha sido detenido uno de los manifestantes, mientras que al menos cuatro agentes de la policía catalana han resultado heridos con contusiones diversas, uno de ellos con fractura de una mano.

???????? ÚLTIMA HORA: Enfrontaments entre els independentistes que volen evitar un acte de @vox_es i els @Mossos a Girona. Hi ha agents ferits per llançaments d’objectes i manifestants ferits per les càrregues. #CatalunyaDiari pic.twitter.com/EWOMe5WC9g