El padre de Nadia niega haber mentido en «El programa de Ana Rosa»

Fernando Blanco, condenado a cinco años de prisión por un delio de estafa, ha escrito este miércoles una dura carta a «El Programa de Ana Rosa». Blanco cometió un delito por recaudar dinero para tratar a su hija Nadia de una enfermedad rara que en realidad no tenía.

En la misiva, el condenado hace referencia a una entrevista concedida a la periodista en 2016. Tal y como informa ABC: «si están leyendo esta carta es porque la Audiencia Provincial de Lleida ha prorrogado mi prisión provisional y no me permite estar en libertad para defenderme. Ahora tampoco acuerdan mi libertad. Aquí los días son largos, pero mi princesa Nadia me da fuerzas para seguir luchando», afirma. El estafador asegura que «me dijo mi abogado que Ana Rosa no quiere verme personalmente en el programa porque según ella la engañé. Ni falseo la verdad, ni miento».

«Lo único que hice fue dar las gracias por todos los fondos recibidos, y solicité que me permitieran montar un equipo de investigación en España. No engañé ni a Ana Rosa ni al público. Está claro que yo no miento», escribe.