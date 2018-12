Sánchez anuncia que en enero llevará al Congreso los Presupuestos 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo mes de enero el Consejo de Ministros aprobará el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y que ese mismo mes lo presentará en el Congreso.

Sánchez ha dicho, en una entrevista en Telecinco, que espera contar con los apoyos necesarios para sacar las cuentas adelante, aunque ha admitido que por el momento solo tiene el respaldo de Unidos Podemos.

«Esperamos contar con el apoyo del PNV y tendemos las manos y los puentes al resto de grupos parlamentarios», ha dicho, y ha admitido que, si no salen adelante, su Gobierno «tendrá que replantearse muchas cosas», aunque ha declinado especular sobre si su respuesta sería convocar elecciones generales anticipadas.

«Yo no especulo, como presidente del Gobierno no me manejo en hipótesis que no se han producido», ha dicho.

También ha confirmado que, si los presupuestos no salen adelante en el parlamento, el Ejecutivo aprobará con reales decretos leyes algunas medidas están en ellos y que considera importante aprobar.

Tras defender que serán unos presupuestos sociales, que van a «reconstruir» el Estado del bienestar, el presidente ha advertido de que los grupos que los rechacen «tendrán que responder ante los ciudadanos que necesitan esas políticas.