Dani Mateo: «El periodismo de hoy en día da miedo y asco»

El humorista Dani Mateo, inmerso en una auténtica vorágine desde su polémico 'sketch' en 'El Intermedio', ha aprovechado su perfil en Twitter para realizar varias llamativas puntualizaciones o aclaraciones, entre ellas que «el periodismo de hoy en día da miedo y asco» y que «me encanta España».

Contestando a muchos que lo han vilipendiado e insultado por la escena en que se sonó los mocos con la bandera española, Mateo afirma que este país «está lleno de gente cojonuda y, al menos hasta hace poco, nos reíamos de todo. Sobretodo de nosotros mismos».

De este modo hace especial hincapié en que «no quiero que me retraten como a un tío que odia España. Lo único que quiero es poder reírme de nuestras cosas, como me río de mí, de mi familia y de todo».

Este pasado lunes el humorista catalán se sintió con ánimo de expresar algunas ideas sobre la situación que esta viviendo, y que le ha generado problemas, entre ellos amenazas personales y la retirada de varios anunciantes. Entre esas ideas habló del concepto que tiene de España, de la deriva que han tomado en la actualidad algunos medios de comunicación o del trato que le brinda la Policía.

2) No me iría a Bélgica ni de coña. No es lo mismo decir “si no me dejan hacer mi tipo de humor... (Qué hago? ????????‍♂️)... Tendré que irme a Bélgica como Valtonyc”. (Chiste), que decir: pic.twitter.com/hHZefEUaqB