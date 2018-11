Un diputado del PP dice que eso de que su partido ha sido condenado por corrupción «es más falso que la catedral de Burgos»

El diputado valenciano del PP, Óscar Clavell, ha generado una cierta sorpresa e indignación, especialmente a las gentes burgalesas, al afirmar en el seno de la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP en el Congreso que el hecho de que su partido fuera condenado por corrupción es «más falso que la catedral de Burgos».

Esas palabras generaron estupor y risas entre los asistentes e incluso el presidente de la comisión, el representante de Nueva Canarias Pedro Quevedo, hizo un inciso sobre la cuestión. «Me ha dejado muy preocupado con la catedral de Burgos», dijo. «Me he equivocado: la catedral de Burgos existe», corrigió el propio diputado, generando no menos chanzas al respecto.

El desliz fue bastante comentado por los periodistas de información parlamentaria e incluso el humorista Dani Mateo, muy de actualidad por sus 'sketchs' sobre la exhumación de Franco y el que acabó limpiándose la nariz con la bandera de España, lo utilizó este pasado martes, recordando otros singulares argumentos exhibidos en el pasado por el político valenciano.

También ha sido objeto de bromas en las redes sociales.

Más falso que la catedral de Burgos, cuando lo escuché no me lo podía creer estás gente son demasiado. — rossancar (@rossancar) 14 de novembre de 2018

Yo la frase q siempre he oído a mi hermano es "eso es más falso q la catedral de Burgos a lo ancho". Quizá ese político la ha acortado ???? — Rodolfo G.de la Rosa (@rodolfoprimar) 14 de novembre de 2018

Dels creadors de el caloret, el pitufeo i l'aeropuerto de l'abuelito ens arriben hui les paraules del diputat valencià del PP Óscar Clavell quan ha dit que la culpar al PP de la Gurthel és "més fals que la catedral de Burgos". El sainet del PP i la corrupció no s'acaba mai. — José M. Copete (@Josemcopete) 13 de novembre de 2018