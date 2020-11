Cupra estrena su campaña de lanzamiento del Formentor

Cupra presenta la campaña de lanzamiento del Formentor con la actriz Nathalie Emmanuel como protagonista y con la colaboración del rapero Loyle Carner.

El spot se rodó en el cabo Formentor de Mallorca, el icónico lugar que inspiró y dio su nombre al primer modelo desarrollado exclusivamente para la marca, así como en diferentes ubicaciones de Barcelona. La campaña hizo su debut en televisión este pasado fin de semana durante la retransmisión del Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Bajo el nombre Drive, Live, Feel Another Way with the new Cupra Formentor, la campaña de lanzamiento del modelo reflexiona sobre aquellas emociones que nos hacen sentir vivos.