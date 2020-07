Nissan lanza junto con LeasePlan el producto Personal renting, una solución a medida para el cliente particular. Este nuevo producto financiero que lanza Nissan está pensado por y para el cliente particular, un segmento que en los últimos años está sufriendo las incertidumbres del entorno, agudizadas ahora por la situación de la pandemia.

De esta manera, Nissan amplía su portfolio de productos financieros enfocados al cliente particular de la mano de la Red Nissan, generando confianza y tratando de despejar todas las inquietudes actuales al comprador particular, facilitándole una opción de movilidad muy atractiva. En definitiva, pagar una cuota fija cada mes, sin aportación inicial y sin imprevistos es una opción que genera confianza en el cliente particular.