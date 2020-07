El nuevo Jazz Crosstar presenta una propuesta de estilo más cercana a un SUV pequeño, orientada a quienes tienen un estilo de vida activo. El modelo, que está disponible con el mismo sistema de propulsión híbrido y con las mismas características en el interior que el Jazz, cuenta con una carrocería más alta, tapicería impermeable y barras de techo incorporadas.

El Honda Jazz Crosstar presenta una propuesta más al estilo crossover, para personas con un estilo de vida activo. La presencia más poderosa del modelo radica en una llamativa parrilla delantera, un revestimiento en negro alrededor de los pasos de rueda, y unos elegantes paneles laterales y barras de techo. Las llantas de aleación en acabado negro y plateado crean una mayor sensación de estabilidad y realzan el efecto visual generalizado de robustez.

Concesionario: Auto Vidal Balear

Precio: Desde 26.400 euros

El nuevo Jazz Crosstar ofrece el paquete de infoentretenimiento más atractivo de su segmento, que combina una tecnología intuitiva con una conectividad a bordo sin interrupciones. Los clientes podrán acceder a una amplia diversidad de características de conectividad integradas y muy fáciles de usar que establecen una nueva referencia tecnológica en el segmento de los automóviles urbanos. A las aplicaciones y las características de infoentretenimiento con conexión se accede por medio de la pantalla táctil, o se pueden activar también por voz, incluidos los servicios de meteorología, zonas de aparcamiento, música, navegación, búsqueda de ubicaciones y telefonía. Honda ha incorporado también su aplicación para smartphones My Honda+ con el fin de que los usuarios se puedan mantener conectados al automóvil de forma remota. Además, el modelo puede presumir de un excelente sistema de sonido de ocho altavoces que incluye un tweeter con cúpula de aluminio, los altavoces cónicos de Kevlar exclusivos de Honda y un subwoofer en el maletero. Además, ofrece el mejor rendimiento acústico de su segmento. Para que no se comprometa la visibilidad, el tweeter se ha integrado en la manecilla interior de la puerta, mientras que la caja del subwoofer no obstaculiza el espacio para el equipaje.

De serie incorpora un conjunto de tecnologías de seguridad activa y pasiva de primera calidad diseñadas para que la conducción sea más sencilla y segura. El paquete de tecnologías de seguridad activa Honda SENSING mejorado ofrece una amplia gama de características de asistencia a la conducción gracias a una nueva cámara delantera de visión panorámica que mejora el campo de visión y la función de conducción nocturna, de modo que se incrementa la seguridad en un mayor número de situaciones.

Esta nueva variante de Honda incorpora un paquete de infoentretenimiento muy atractivo y elegante.

La seguridad pasiva es igual de importante para Honda que la seguridad activa a la hora de proteger a los ocupantes en caso de accidente. Los ocupantes reciben ahora la protección de diez airbags, incluidos dos nuevos airbags laterales traseros instalados en los asientos de la parte trasera y un nuevo airbag central delantero instalado en el asiento delantero.

Exclusivamente estará disponible en Europa con un sistema propulsor híbrido avanzado denominado e:HEV Honda el cual se ha concebido para ofrecer una combinación excepcional de alto rendimiento y eficiencia. Este sistema incorpora dos motores eléctricos compactos (generador e impulsor) de gran potencia conectados a un motor de gasolina i-VTEC DOHC de 1,5 litros, una batería de iones de litio y una innovadora transmisión fija con una unidad de control de potencia inteligente, de manera que todos los componentes funcionan juntos en armonía para proporcionar una respuesta suave y directa.

Su potencia total de 109 CV es capaz de acelerar el vehículo de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y a una velocidad máxima de 175 km/h. A efectos prácticos, se consigue una sensación de comodidad y fluidez en los trayectos, tanto en los desplazamientos por zonas urbanas como si se conduce a altas velocidades por la autopista. Su sistema híbrido de bajo consumo ofrece unas emisiones de CO2 desde 102 g/km (WLTP) y un consumo de combustible de 4,8 l/100 km (WLTP).