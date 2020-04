El Honda e, premio ‘Red Dot: Best of the Best 2020’

El Honda e ha sido galardonado con el premio ‘Red Dot: Best of the Best 2020’, otorgado al mejor de entre los mejores de 2020 por su diseño revolucionario. Este es el máximo honor que se concede en estos premios de prestigio internacional, que distinguen al mejor producto de cada categoría.

El Honda e también ha recibido la distinción en la categoría de productos inteligentes, junto con la motocicleta CBR1000RR-R Fireblade SP. Este galardón se concede a los diseños más destacados, de modo que este premio pone de relieve el compromiso de Honda de crear productos atractivos diseñados sin concesiones.

Los premios anuales Red Dot reconocen la excelencia en el diseño del producto, de la marca y de la comunicación de empresas de nivel internacional y los productos ganadores se presentan en el Museo de Diseño Red Dot, que se encuentra en el histórico Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen de Essen, en Alemania. El jurado, compuesto por 40 expertos de todo el mundo que prueban, evalúan y analizan cada propuesta, dirime cuáles son los productos vencedores.