Un coche de película

Jordi Mascaró es el propietario de este Ford Mustang GT-500 de 1968. ‘Eleanor’ es el nombre comercial que le dieron a este modelo, que fue rediseñado como uno de 1973 para desempeñar un papel importante en la película de 1974, 60 segundos, que tendría un remake muy famoso en el año 2000 con el mismo nombre, protagonizado por Nicolas Cage y Angelina Jolie. Como curiosidad, ‘Eleanor’ es el único automóvil de la historia que ha figurado en los títulos de crédito de una película. Además de un gran coche, se podría decir también que es una ‘estrella de la gran pantalla’.

El vehículo tiene un potente motor V-8 de 5.800 CC y una potencia de 550 CV. Jordi nos cuenta que desde pequeño tenía en mente poder hacerse con este modelo, aunque es un coche que se fabricó muy poco y es difícil de conseguir, pero hace un año tuvo la suerte de encontrarlo en Tenerife y no dudó en hacerse con él. Sobre la historia de este coche explica que había llegado a la isla canaria hacía tiempo y su propietario llevaba nada menos que once años restaurándolo; un trabajo agotador que acabó con su paciencia, y suponemos que con su dinero, ya que terminó por venderlo. Oportunidad que no dudó en aprovechar nuestro protagonista para hacerse con él.

Mascaró cuenta que le encanta el mundo del motor, y sobre todo los coches americanos. Incluso es miembro del American Car Club Mallorca, que realiza una importante actividad en la Isla.

Joan explica que se siente feliz de poder tener un coche de estas características, un modelo peculiar y uno de los objetos de coleccionista más preciados en el mercado. Está claro que su aparición en la película le hizo aumentar su caché, tanto que recuerda que por uno de los coches que se fabricó expresamente para rodar escenas en la película se subastó posteriormente y llegó a la bonita cifra de venta de un millón de dólares. Como gran aficionado al mundo del motor, le gusta disfrutar de las reuniones con otros amigos que comparten las mismas aficiones. Joan procura sacarlo cada fin de semana, y siempre que tiene la ocasión, dependiendo de la época y sobre todo si el trabajo lo permite, viaja a la península.

Mascaró comenta que tiene debilidad por los coches que aparecen en películas y series, y siempre que puede intenta hacerse con algún modelo. Recuerda que tuvo una réplica del 82 del Pontiac que aparecía en la famosa serie del El coche fantástico, otro gran coche.