El nuevo Cayenne e-Hybrid, uno de los más deportivos en el segmento premium

Como todos los Porsche híbridos enchufables, el nuevo modelo cumbre de la familia Cayenne también es uno de los vehículos más deportivos en el segmento premium gracias al sistema de propulsión híbrido. Hablamos del nuevo Cayenne Turbo S E-Hybrid y del Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé, variantes que alcanzan una potencia de 680 CV gracias a la interacción inteligente de un motor V8 de cuatro litros (550 CV) y de un motor eléctrico integrado de 136 CV con una transmisión Tiptronic S de ocho velocidades. Ambos modelos aceleran de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y su velocidad máxima es de 295 km/h. El consumo medio en el ciclo homologado NEDC es de 3,9–3,7 l/100 km (gasolina) y de 19,6–18,7 kWh/100 km (electricidad). Pero además, la gama incluye ahora el nuevo Cayenne E-Hybrid Coupé, con una potencia de 462 CV, un par de 700 Nm y una autonomía eléctrica de hasta 43 kilómetros.

Todos los modelos Cayenne tienen conectividad completa en su equipamiento estándar. Esto permite la navegación online con información de tráfico en tiempo real, el control por voz inteligente y una amplia variedad de servicios Porsche Connect, Todos los híbridos de Porsche cuentan además con un sistema de climatización auxiliar de serie, que se puede controlar de forma remota a través del PCM y de la app Porsche Connect, con el que calentar o enfriar el vehículo.

Concesionario Porsche Baleares Precios E-Hybrid: 94.761 euros

94.761 euros E-Hybrid Coupé: 99.117 euros

99.117 euros Turbo S E-Hybrid : 177.041 euros

: 177.041 euros Turbo S E-Hybrid Coupé: 180.792 euros

EQUIPAMIENTOS

Todos los Cayenne tienen faros LED, un sistema de control de crucero con función de limitador de velocidad, protección de peatones con cámara y Park Assist delante y detrás, que incluye la cámara de visión trasera en el caso del Cayenne Coupé. Entre los extras encontramos los faros mátrix LED, un head-up display, visión nocturna con cámara de imagen térmica y el copiloto digital Porsche InnoDrive, que engloba el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales, el guiado activo por el carril, el asistente para cruces y la frenada de emergencia.

El Cayenne Turbo S E-Hybrid y el Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé vienen con un amplio equipamiento de serie, en el que destacan el sistema eléctrico de estabilización del balanceo Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), el diferencial autoblocante trasero Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), el sistema de frenos de alto rendimiento Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), las llantas de aleación ligera de 21 pulgadas en diseño Aero y con extensiones de los pasos de rueda en el color de la carrocería, la dirección Power Steering Plus y el Sport Chrono Package. La suspensión adaptativa de tres cámaras, que incluye la gestión activa de los amortiguadores Porsche Active Suspension Management (PASM), garantiza un amplio espectro de ajustes para conseguir un elevado confort de marcha y el dinamismo típico de Porsche. También están disponibles opcionalmente las llantas de aleación ligera de hasta 22 pulgadas y un eje trasero direccional.