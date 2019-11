DS3 Crossback E-Tense, con todas las ventajas de la tecnología eléctrica

El DS 3 Crossback E-Tense es el primer vehículo del segmento B-SUV premium 100 % eléctrico del mercado. Diseñado sobre una plataforma multi energías, ofrece el mismo refinamiento y tecnologías avanzadas que el DS 3 Crossback añadiéndole las ventajas de la electrificación y de los servicios E-Tense, sin compromiso.

Técnicamente innovador, el DS 3 Crossback E-Tense presenta un interior de piel vuelta con asientos de alta densidad, materiales nobles y una comodidad sin igual. Los mandos digitales y las salidas de aire centrales, están ubicados bajo una pantalla panorámica de 12 pulgadas, la más grande de su segmento. En ella están situados los mandos principales y centraliza especialmente todas las ayudas a la conducción. Con sus medidas, el DS 3 Crossback E-Tense ofrece cinco verdaderas plazas en una longitud de solo 4,12 metros y un volumen del maletero de 350 litros, que lo sitúan entre las referencias.

Concesionario DS Store Palma Precios So Chic 38.300 € Performance Line 39.100 € Geand Chic 43.200 €

En los acabados superiores, como el denominado Performance Line +, encontramos todas las innovaciones de última generación: DS Connect Nav y su conectividad DS Connect Box, luces inteligentes DS Matrix Led Vision, además del ADML Proximity. Este equipamiento también se encuentra en la versión Grand Chic.

Con el mando a distancia E-Tense integrado en la aplicación MyDS, se puede recuperar toda la información principal del DS 3 Crossback E-Tense como el: nivel de carga de la batería, autonomía o tiempo de carga que falta. Charge My Car by Free2Move Services muestra las estaciones de carga más próximas entre las 130.000 compatibles, guía hasta el lugar elegido, y luego inicia y paga la carga. Desde la aplicación o desde la pantalla del DS 3 Crossback E-Tense, también se facilita la preparación de largos recorridos. Con el servicio Trip Planner, se propone el mejor trayecto, éste se envía al DS 3 Crossback E-Tense y se mantiene conectado para adaptarse en cualquier momento a las condiciones de la ruta. La aplicación Free2Move Services permite también aprovechar numerosas ventajas como el acceso por las vías prioritarias en los peajes, reserva de aparcamiento en estaciones o aeropuertos y el pago en los parquímetros. Este grupo de servicios E-Tense completan el programa Only You, l’expérience DS que se ofrece a todos los conductores de DS, como DS Assistance o DS Valet.

En cuanto a la mecánica incorporada, con su motor de 100 kW/260 Nm y su batería de 50 kW, el DS 3 Crossback E-Tense se carga al 100 % en 5 horas sobre una toma de casa, y al 80 % en 30 minutos, en una toma rápida de 100 kW. La autonomía es de 320 km WLTP o de 430 km NEDC. Varía según las condiciones y la conducción.