Nuevo BMW i3, un vehículo de espíritu joven

Este modelo eléctrico se puso a la venta por primera vez en 2013 y supuso un gran paso de la marca alemana BMW en todos los aspectos. Fue la primera vez que entró de manera clara en el fascinante mundo de los vehículos eléctricos y lo hizo por la puerta grande. A esta variante, muy poco después le siguió el espectacular i8, un deportivo que no deja indiferente a nadie y que también tuvimos el privilegio de probar en su día. En esta ocasión volvemos a probar el i3, no porque haya recibido ningún retoque estético, que no le hace falta en absoluto, al continuar siendo un modelo futurista en su concepción. El cambio se ha producido en uno de los aspectos esenciales de este tipo de vehículos, ya que el BMW i3 ya duplica la capacidad de batería del modelo original. Además de esta actualización, el i3 ahora permite una personalización mayor.

Tanto el BMW i3 2019 como la variante algo más deportiva i3s estrenaron en el mes de noviembre una batería de 120 Ah y 42,2 kWh, con una autonomía de hasta unos 310 kilómetros. En cualquier caso, la autonomía real es de unos 270 kilómetros (era de 150 Km en la primera versión), que ya es una cifra muy interesante. A pesar del aumento en su capacidad, el tamaño de la batería sigue siendo el mismo y el vehículo mantiene también su peso.

Concesionario Proa Premium Precio Desde 31.600 €

Estéticamente se caracteriza por ser un vehículo vanguardista. La parte delantera monta unos faros muy atractivos, de pequeñas dimensiones, que están flanqueados por una parrilla de diseño moderno, con unos parachoques sobredimensionados y unos faros antiniebla de dimensiones considerables.

La parte posterior se distingue por ser también muy diferente a la del resto de vehículos del mercado, con un gran conjunto de cristal donde se encuentran las luces en sí, con colores difuminados. Las llantas quizá podrían ser un poco más llamativas, para darle ese toque más deportivo.

El motor es uno de los grandes atractivos de este vehículo al ofrecer un gran rendimiento. El propulsor en sí sorprende agradablemente por su finura y por su respuesta al acelerador, que ofrece unas prestaciones equiparables a las de un modelo de gasolina de 170 CV aproximadamente.

El vehículo permite tres modos de conducción, Comfort, Eco Pro y Eco Pro+, entre las cuales hay diferencias, sobre todo entre la primera y las otras dos. Cuando conducimos el i3 en modo Comfort, si queremos acelerar con rotundidad, da la impresión de que estamos conduciendo un auténtico deportivo, ya que entrega toda la potencia de manera lineal, sin notar ningún cambio de revoluciones ni ningún ruido del motor. Si queremos que el consumo sea menor tenemos la posibilidad de llevarlo en modo Eco Pro, donde al motor le cuesta más acelerar, pero que permite un ritmo de marcha suficiente (puede llegar a los 130 Km/h).

Si nuestro objetivo es que la autonomía sea aún mayor, existe la posibilidad de conducirlo en modo Eco Pro+, en la que el motor responde de forma parecida a la anterior, aunque también regula el aire acondicionado al mínimo posible y algún otro ajuste de motor para sólo llegar hasta los 80 kilómetros hora.

Donde más consume el vehículo es en carretera a velocidad alta, ya que se producen muy pocos momentos de recarga. En cambio por ciudad, baja de forma importante. El consumo de un modelo eléctrico invierte los términos de un motor de gasolina o diésel.

El interior mantiene este espíritu futurista del modelo, con una eliminación total de la instrumentación analógica, que ha sido sustituida en su totalidad por la digital. La consola la presiden dos pantallas, la más pequeña donde se encuentra la información de la velocidad, ordenador de a bordo, situación de la carga, etc. La más grande está en la consola central y no es táctil. Mediante un joystick se puede configurar prácticamente todo el vehículo con un menú muy intuitivo.

En el único aspecto donde se ha quedado un poco atrás respecto a la competencia es en que no tiene excesivas ayudas a la seguridad, aunque se trate de un vehículo muy seguro.

Lo mejor: La estabilidad y la buena calidad de los materiales son sin duda dos de los grandes atributos de este modelo eléctrico.

Lo peor: La visibilidad posterior y la pequeña puerta posterior son dos de los pequeños inconvenientes de este vehículo.

Ficha técnica

Motor: Elétrico

Batería: 120 kWh

Combustible: Eléctrico

Potencia máxima CV: 170 CV

Aceleración 0-100 Km/h: 7,3 segundos

Velocidad máxima (Km/h): 150 Km/h

Autonomía: 310 Km

Capacidad maletero (litros): 260 l.