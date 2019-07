Nuevo Opel Combo Life, mucho más tecnológico y práctico que nunca

Los nuevos Peugeot Rifter, Citroën Berlingo Multispace y el Opel Combo Life (el motivo de la prueba) son vehículos del grupo PSA que comparten la plataforma EMP2 y que derivan de los vehículos comerciales ligeros de las tres marcas. No hay duda de que suponen una alternativa de lo más interesante a los monovolúmenes y a los SUV más tradicionales.

Como veremos a continuación, y tuvimos la oportunidad de comprobar en la versión de Citroën, el Opel Combo incoorpora los últimos avances tecnológicos y ofrece en estas versiones de pasajeros un equipamiento completísimo tanto en confort como en seguridad.

Al entrar por primera vez en el Opel nos damos cuenta de que es un vehículo de lo más amplio, práctico y cómodo, lo cual le da una versatilidad que le falta a los monovolúmenes clásicos o los codiciados SUV.

Esta es la quinta generación del Opel Combo Life y se ofrece desde su lanzamiento con dos carrocerías, una corta y otra larga –ambas con cinco o siete plazas-, así como con opciones mecánicas tanto en gasolina como diésel. El modelo ofrece un diseño más estilizado que lo acerca a un turismo, llamando especialmente la atención elementos como un voladizo delantero bastante corto y un capó alto que lo hacen más equilibrado, robusto y seguro.

En el frontal, este modelo no puede esconder que se trata de un Opel, ya que dispone de una gran parrilla que acoge al logo de la marca, las dos alas cromadas y los faros con luces diurnas LED con las típicas formas del fabricante. Es una pena que se parezca al Opel Mokka y no a los últimos modelos que ha lanzado al mercado. Además es una lástima que los faros sean halógenos y no exista la posibilidad de equipar unos faros LED o Xenón.

En la parte posterior es donde más se aprecia que se trata de una furgoneta, aunque los faros tienen un toque moderno que es de lo más interesante.

El portón es manual y necesita mucho espacio para poder abrirse. Para mayor practicidad, existe la posibilidad de abrir sólo la luneta posterior. El motor que hemos probado creo que es el más interesante de las versiones de gasóleo. Se trata de un propulsor com 1.499 cc, que entrega una potencia máxima de 130 CV a 3.750. Es bastante elástico, huye de la explosividad de otros. Resultando, pero al mismo tiempo también demasiado progresivo. No puede ser todo.

Las prestaciones son de lo más interesantes para un modelo de sus características, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, y una velocidad máxima de 185 km/h.

En cuanto al consumo, los 4,3 litros a los 100 Km anunciados por la marca, que son de casi récord, nosotros los hemos subido hasta los 5,9 litros en un recorrido mixto que es una cifra también muy interesante.

El comportamiento en carretera es bastante bueno. Se parece mucho más al que tendría un monovolumen que una furgoneta. Esto es debido al gran trabajo que han hecho los ingenieros del grupo PSA para hacerlo posible.

El interior del Opel Combo Life es mucho más similar al Berlingo que a sus hermanos de la cartera de productos Opel, excepto algunas cosas como el volante, mandos y palancas.

El marcador es más bien clásico con dos relojes analógicos para el velocímetro y el cuentarrevoluciones y una pantalla bastante grande para el ordenador de a bordo.

La consola central es bastante más típica de una furgoneta, con el cambio en la parte superior. Como contraprestación tiene climatizador electrónico y una pantalla en la parte superior. Una lástima que no esté integrada y sobresalga del conjunto.

Esta versión dispone además de dos tomas USB, una de audio y además es compatible con MirrorLink, Apple CarPlay y Android Auto, lo cual aumenta su conectividad al 100%.

Lo mejor: La versatilidad y el equipamiento en tecnología y seguridad son sin duda los grandes atributos de este renovado modelo.

Lo peor: Algunas calidades de materiales y el motor algo ruidoso son dos de los pequeños inconvenientes de este Opel Combo Life.

Ficha técnica:

Motor: 1.5 TD

Cilindrada: 1.499 cc

Combustible: Gasóleo

Potencia máxima (CV/rpm): 130 CV a 4.000 rpm

Aceleración 0-100 Km/h: 10,6 segundos

Velocidad máxima (Km/h): 185 Km/h

Consumo combinado (l/100Km): 4,3 l./100 Km

Volumen maletero (l.): 597 l