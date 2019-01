El nuevo Santa Fe 2019 recibe el premio ‘Redesign of the Year’

El nuevo Hyundai Santa Fe 2019 obtuvo el premio Redesign of the Year otorgado por ALG. Este prestigioso premio reconoce el nuevo interior del coche orientado a la familia, equipado con prácticas tecnologías de vanguardia y una audaz apariencia exterior.

ALG, la filial de análisis de TrueCar, Inc., es el punto de referencia que pronostica los futuros valores de los vehículos, así como la relevancia de los leasings. Este nuevo premio se determinó según las modificaciones aplicadas en el coche y la calidad de su ejecución.

Con el rediseño del Santa Fe, Hyundai ha triunfado en uno de los segmentos más grandes y competitivos de la industria. El Hyundai Santa Fe ofrece un valor excepcional al poseer una serie de características estándar de seguridad. El SmartSense de Hyundai, con tecnologías como: sistema de asistencia a la frenada de emergencia, sistema activo de seguimiento de carril, sistema de detección de fatiga del conductor, advertencia de colisión en tránsito cruzado, asistencia de salida segura, alerta de plazas traseras ocupadas y cámara 360º con guía de estacionamiento.

«El premio al Redesign of the Year recibido por el Hyundai Santa Fe reconoce claramente nuestros esfuerzos por ofrecer un diseño más audaz en el SUV más vendido de Hyundai en Estados Unidos», dijo Scott Margason, director de Planificación de Producto de Hyundai Motor América. «Las características de seguridad, el confort de sus tecnologías, la mayor visibilidad y su espacioso interior, representan los atributos que los consumidores buscan en este segmento de SUV altamente competitivo».