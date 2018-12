Peugeot lleva su apuesta por el confort, la elegancia y el placer del automóvil a los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre con su nueva gama camper. Basadas en el Peugeot Traveller y el Rifter Long, modelos polivalentes que destacan por su modularidad y su capacidad de adaptación, estas versiones camperizadas se distinguen por mantener prácticamente todas las prestaciones, los equipamientos y las opciones presentes en las versiones ‘de base’.

La marca del león rompe con tabúes en este segmento. Primero, llevando el nivel de equipamiento y las prestaciones de este tipo de vehículos a una nueva categoría con el lanzamiento del Peugeot Rifter by Tinkervan, basado en la carrocería Long. Además, tanto el Rifter como el Peugeot Traveller by Tinkervan ofrecen elementos novedosos, como un sistema de climatización totalmente compatible con el techo elevable, o la libre elección del color de la carrocería, que pasan a formar parte de la oferta de equipamientos de estas versiones. Lo mismo sucede con el tipo de tapicería, las funciones de ayuda a la conducción, el navegador 3D Peugeot Connect NAV y los equipamientos estéticos y de confort.

EQUIPAMIENTO

Colchones de viscolástica a juego con la tapicería, asientos giratorios, mesa plegable, nevera, ducha, cocina, armario de serie, según versiones: los Peugeot Traveller y Rifter by Tinkervan cuentan con todo el equipamiento necesario para aprovechar, con el máximo confort, cada minuto de ocio.

La versatilidad del Traveller y del Rifter by Tinkervan también pueden verse en su increíble modularidad. En cuestión de minutos, pasa de ser un turismo de 5 plazas a un camper totalmente preparado para tres días de contacto con la naturaleza. Ambos modelos ofrecen tres espacios de vida diferenciados: un dormitorio en el techo elevable, una cama sobre el maletero y la fila trasera y un salón, gracias a la mesa plegable y los asientos giratorios. Con el Traveller by Tinkervan, Peugeot llega a un mercado prometedor con una alternativa eficiente, de altas prestaciones, confortable y capaz de adaptarse a cualquier situación. El Rifter by Tinkervan, primicia en su categoría, estará disponible a partir de 2019.

Peugeot se introduce en el universo exigente de los vehículos camper de la mano de Tinkervan, todo un referente. Esta empresa de Huesca, fundada hace sólo 14 años, ha logrado hacerse un nombre entre los aficionados a las actividades al aire libre. Sus puntos fuertes son la calidad de sus acabados, el uso de tecnologías avanzadas, como la impresión 3D, y lo sencillo, práctico y poco invasivo en la personalidad del vehículo de origen. El Traveller estará disponible a partir de 28500 € hasta alcanzar los 45700 € para el más equipado.