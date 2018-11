El XC40 consigue el Women’s World Car Of The Year 2018

El nuevo Volvo XC40 ha sido galardonado con el máximo reconocimiento del Women’s World Car Of The Year 2018, el único premio del mundo del motor votado íntegramente por mujeres periodistas especialistas en el sector del automóvil. El jurado de los premios Women’s World Car Of The Year está formado por 34 mujeres periodistas especializadas en motor procedentes de 27 países diferentes de todo el mundo. El criterio de votación se basa en aquellos aspectos que pueden guiar al consumidor a elegir un modelo: seguridad, relación calidad/precio, diseño, facilidad de conducción, prestaciones o huella medioambiental.