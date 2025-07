Nos quedamos con la duda de saber realmente si Pedro Sánchez cree que sería bueno para Baleares que esto se llene de chinos y que las Islas se parezcan cada vez más a Hong Kong ahora que el Govern permite levantar alturas gracias al decreto de emergencia habitacional. Marga Prohens y su gabinete dicen que lo dijo y el gabinete de Pedro Sánchez dice que no lo dijo. La anécdota de ese desencuentro sobre si hay que echar a los alemanes que ya no beben cervezas en las terrazas y reclutar en su lugar a orientales que se hinchen a comprar productos de lujo en el Born podría ser un buen resumen de lo que este martes se vio en la reunión entre el presidente y la presidenta. Fue lo más parecido que se conoce a un «no me chilles que no te veo», una reunión de teléfono roto en la que la presidenta planteó las demandas y entendió lo que quiso y el presidente contestó lo que le pareció.

La congestión aeroportuaria que pidió Prohens se convirtió en voluntad de «cooperación»; la petición de ayuda ante el desafío de la llegada de migrantes tuvo como respuesta una amenaza en toda regla de consecuencias imprevisibles porque el presidente no las concretó. Prohens no habló de vivienda con Pedro Sánchez, pero el presidente le afeó que no cumpla la ley y no tope el precio de los alquileres; la presidenta le pidió un documento oficial sobre cómo va a quedar la financiación autonómica y Sánchez le contestó que qué me dices si Balears ha recibido más dinero que nunca... Prohens entendió que Sánchez proponía un AVE en las Islas y Sánchez dijo que el convenio ferroviario era una buena idea. No es extraño que una entendiera que el presidente quería más chinos en las Islas y Sánchez lo negara porque no se entendieron en nada. La reunión del año pasado acabó con un inesperado buen ambiente entre los dos presidentes que se ha ido disipando conforme ha ido avanzando la legislatura, el Gobierno de Sánchez se ha ido complicando y él ha ido perdiendo peso y ganando pómulos, con o sin maquillaje. Este martes no se respiró el buen ambiente de hace un año, seguramente porque a ambos les interesa guardar las distancias y mirarse públicamente con desconfianza. Pero, a la vez, a ambos les interesa la continuidad del otro. Que Sánchez esté en La Moncloa es un balón de oxígeno político para Prohens, como lo es para Isabel Díaz Ayuso: pueden marcar perfil por oposición, algo que le fue de perlas en su tiempo a Gabriel Cañellas con Felipe González. ¿Qué haría Ayuso con Feijóo en La Moncloa?, ¿qué le pasaría a Prohens cuando tampoco Feijóo responda a sus demandas? A Sánchez también la va bien desde un punto de vista político que siga Prohens y toda España esté enterada de sus pactos con Vox. Ni se entienden ni se entenderán. ¿Bien les va a ambos?