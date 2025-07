Pablo Simón: «Con el problema de la vivienda, estamos ante una bomba de relojería social»

Este miércoles a las 20.00 horas, el politólogo Pablo Simón acudirá a Ca’n Cuir (Plaça de la Quartera, 9, Palma), para mantener un coloquio con el público bajo el título Generació sense casa: el que ens jugam amb l’habitatge. Si en todo el país la vivienda es un drama, en el caso de Balears se ha convertido en escenario de una distopía inmobiliaria.

¿Cómo se ve desde la Península nuestro problema de vivienda?

—Es algo que está pasando en todo Occidente pero es más problemático en el caso de Balears. No hay viviendas disponibles y la financiarización de la vivienda la ha convertido en un activo de ahorro que atrae a fondos de inversión y a familias. En el caso de las Islas tenemos la turistificación: el alquiler vacacional conlleva un encarecimiento general.

¿En qué punto nos hallamos?

—Hay una desarticulación social, el centro de la ciudad se convierte en un parque temático y crece el malestar de la gente, que es muy razonable. Estamos ante una bomba de relojería social. La mecha está activada. Ahora bien: ¿queremos que esto estalle? El diagnóstico ya lo tenemos. Y no basta con estar enfadado: si no funciona, hay que regular.

Entonces, ¿qué solución hay?

—Habrá que hacer ‘el 155’ en la vivienda. [El artículo 155 de la Constitución Española obliga al gobierno central a adoptar las medidas necesarias para cumplir con el interés general]. Habrá que quitar las competencias de la vivienda a las autonomías. Mientras una generación completa no puede acceder a un techo, se está debatiendo la okupación, «cuidado que te quitan la tuya». Es una forma de distraer porque hay muchos intereses financieros. Y las administraciones cuentan con pocos instrumentos. Además, hay pocos jóvenes y tienen poco peso electoral.

Se dice que los hombres jóvenes son los que están aupando la ultraderecha.

—Porque votan desde el cabreo. ¡Que arda todo! Tenemos el récord de la tasa de ocupación pero la gente es más pobre. Tenemos una crisis de inflación además del altísimo precio de la vivienda, por lo que hay menos renta disponible.

Aquí hay alguien que se está beneficiando pero del que no se habla y es el propietario de la vivienda, que no siempre es un fondo de inversión.

—Hemos vuelto al capitalismo 1.0. Adam Smith estaba en contra de los rentistas y apoyaba que el capital se pusiera en movimiento, apoyando a la creación de empresas o a la inversión. El rentismo no genera I+D, no incrementa la productividad. Teníamos que haber cambiado de modelo productivo tras la pandemia. El rentismo improductivo es malo para la economía porque la gente deja de consumir. El precio de la plaza hotelera está disparatado.

¿Qué medidas propone para abaratar la vivienda?

—Ante un mercado roto, tenemos que ampliar la planta de vivienda pública, movilizar recursos públicos y privados y cambiar el sistema de edificación, apostando por casas prefabricadas para ahorrar tiempo. También hemos empezado con la eliminación de las Golden Visa pro yo propongo algo más radical: multiplicar por cinco el IBI que tendrán que pagar las personas no empadronadas en las vivienda. Esto les supondría un coste tremendo y desincentivaría el acaparamiento. También hay que desincentivar la desclasificación de vivienda protegida y que la Administración pública tenga derecho a pujar por cualquier venta de activos. si no pulsas todas las teclas a la vez, se puede agravar el problema. Si solo hay oferta de promotoras privadas, sigue siendo un activo para la especulación.

Muchas personas compran vivienda para invertir y dedicarlas a alquiler turístico ilegal.

—Es un factor de necrocapitalismo. ¿Cuánto dinero se está blanqueando con la vivienda? ¿Cuánta economía no censada hay en el alquiler turístico ilegal? Es una economía delicuencial. Esto ya ocurre y está detectado en la Costa del Sol y en La Línea de la Concepción. Y tiene una presión en la convivencia y en los precios. Parece que la corrupción solo ocurre en la política pero también hay corrupción en lo privado.

¿Estamos en una burbuja?

—Técnicamente no. Pero tenemos un problema grave. Hay varias generaciones que desde 2008 no han podido comprar vivienda y viven con los padres o de alquiler, lo que les impide ahorrar para conseguir una entrada a un piso. Heredar es la única solución. Pero no todo el mundo lo conseguirá, del mismo modo que no todo el mundo heredará en según qué sitios. Y se hederará tarde porque nuestros mayores viven más. Solo hay que ver el caso del rey Carlos III de Inglaterra. No tendrás un inmueble hasta que cumplas 60 años. Pero además, los padres son más mayores y tiran de hipoteca inversa. Al final no habrá herencia.