¿Volverán los felices años 20 a Mallorca?

«La historia aplicada a la economía o, si se quiere, la economía aplicada a la historia, nos muestra las pautas de una evolución de la cual somos herederos y nos indica los porqués de la situación actual, a la vez que nos facilita las claves para prevenir las consecuencias de los comportamientos actuales a corto, medio y largo plazo». La frase de Ramon Molina de Dios, historiador especialista en la Mallorca industrial, invita a echar la vista atrás hasta los ‘felices años 20’ cuando Mallorca cabalgaba a la par que el resto de Europa y los trabajadores aún tenían capacidad de presión.

Su tesis doctoral Trabajo intensivo, trabajadores polivalentes (Trabajo, salarios y coste de la vida en Mallorca, 1860-1936) nos ayuda a mirarnos al espejo en una Mallorca en la que la clase media tiende a extinguirse, donde «los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, porque esa riqueza no se se reparte como lo hacía entonces».

«Desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva y el nivel de vida medio, el periodo que va de 1920 a 1936 es el mejor periodo de Baleares», dice el experto. «Mi tesis defiende que los salarios fueron bajos hasta la Primera Guerra Mundial y eso permitió una expansión económica industrial barata por dos razones, por una parte porque no había una resistencia de los trabajadores, y por otra, porque muchos de esos trabajadores tenían fuentes alternativas para adquirir alimentos, desde pequeños huertos urbanos a la crianza de cerdos. Aunque no aparece en las listas de precios, sabemos que Mallorca es en ese momento una sociedad porcófila que come el cerdo en forma de embutido todo el año. Por eso la salud de los mallorquines es superior a la media nacional de la época, por la ingesta de proteínas», añade.

Tras el estallido de la Gran Guerra los salarios siguieron siendo bajos en Mallorca y los precios de los alimentos se disparan en 1914. A partir de 1918 los sueldos empiezan a remontar con una primera fase de organización de los trabajadores. «Consiguen la jornada de 8 horas en 1919 y los salarios suben, es el período de mejor nivel de vida, entre 1920 y 1936 cuando los salarios son altos, los trabajadores tienen capacidad de presión y los empresarios empiezan a industrializar y mecanizar la producción para reducir los salarios», explica Ramon Molina.

Si comparamos la situación actual de los trabajadores con la de aquellos años buenos, ¿Podríamos afirmar que hemos ido a peor? «Vivir bien o mal depende de los recursos disponibles, en educación y en sanidad, por ejemplo, seguramente alguien podría decir que vivimos mejor, pero desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva y del nivel de vida medio, aquél fue el mejor periodo de Baleares, va al compás del ritmo de Europa», reflexiona el historiador.

Explica que «de 1920 a 1936 los alquileres son asumibles y las memorias de la inspección de trabajo hablan de que los empleados están con las familias en los bares y en los cines. Hay un salto cualitativo en el nivel de vida y se pueden permitir actividades de ocio. Al calcular los salarios reales en este periodo introducimos el ocio, la cultura, las lecturas de periódicos… cosa que en periodos anteriores no aparece».

Para el experto en la actualidad «hay un olvido absoluto» del nivel de vida y de desarrollo industrial que se dio en Baleares en aquella época, también de los derechos que conquistaron sus trabajadores. «La diferencia principal es que hoy en día hay una guerra de clases y la están ganando los ricos. Los trabajadores no tienen la capacidad de respuesta y residencia de aquella época. Vemos un retroceso importante a nivel mundial. Producimos más riqueza de la que producían nuestros abuelos, pero no se reparte como antes», reflexiona.

En los albores de aquellos felices años 20 «los obreros se organizaron, montaron sindicatos y entre los empresarios había un miedo importante motivado de una parte por la revolución rusa y de otra por los movimientos revolucionarios en toda Europa en 1919. No se puede olvidar que consiguieron la jornada laboral de 8 horas después de la huelga general revolucionaria en Barcelona. Todo lo consiguen los trabajadores y su capacidad de organización y eso es un elemento determinante», dice Ramon Molina de Dios.

En su trabajo recoge distintas fuentes escritas como las actas de los inspectores de trabajo. «Un inspector de trabajo dice que los representantes obreros no se conforman con pedir sino que imponen sus condiciones. Es muy significativo. Hoy en día, ¿Los trabajadores son capaces de imponer algo?» se pregunta el historiador.

¿Está Baleares ahora en un nuevo momento límite? «A veces piensas que es imposible que la situación empeore, pero es muy difícil de calibrar, más teniendo en cuenta la incertidumbre. No puedes analizar racionalmente nada. Creo que en general la línea es descendente actualmente, vamos a peor a todos los niveles. El sistema capitalista ha aumentado ya mucho, pero lo ha hecho a costa de descomponer la sociedad. Estamos en un periodo de descomposición social. Vivimos una crisis de civilización y no hay perspectivas de superación a corto plazo», concluye el investigador.

Como ahora, «la cuestión de la vivienda fue uno de los campos en los que más claramente se manifestaron los problemas derivados del crecimiento económico y el industrialismo» recuerda Ramon Molina. «También hubo discusiones ideológicas sobre la calidad de las viviendas, una manifestación velada de la lucha de clases que apuntaba hacia la expulsión de los obreros de los núcleos urbanos, territorio por excelencia de la pequeña burguesía», reflexiona.

Explica que «a finales del siglo XIX el precio del alquiler en Palma oscilaba en torno de las 15 pesetas mensuales por una vivienda de unos 60 metros cuadrados y 3 metros de altura, aunque algunas fuentes hablan de alquileres aún más baratos de hasta 4 y 5 pesetas mensuales aplicadas a fincas ruinosas, pisos bajos y húmedos o muy altos y mal acondicionados. Cabe considerar estos datos con precaución ya que en los gastos medios que presentan los propios obreros anotan de 9 a 12 pesetas mensuales para alquileres en los que no se especifica ninguna deficiencia grave».

«El aspecto más significativo es la progresiva separación entre precios máximos y mínimos por una vivienda así como la baja de los alquileres mínimos a partir de 1927. El fenómeno sugiere una progresiva diferenciación entre distintas capas de la clase obrera que permite acceder a un sector de los trabajadores a mejores viviendas o bien un aumento general del nivel de vida que favorece la construcción de nuevas viviendas obreras y mina la demanda de casas de peor calidad», relata el experto.

Partiendo de una hipótesis de una moneda común, el trabajo de investigación de Molina compara la capacidad adquisitiva de los trabajadores mallorquines con los de los países del entorno.