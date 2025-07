Prohens insiste en el problema migratorio: «Suplico al Estado que ponga todos los medios para que Baleares no se convierta en Canarias»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido este martes en su rechazo al reparto de menores extranjeros y ha urgido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a tomar medidas para ayudar a Baleares porque ya sufre su propio problema migratorio. «Suplico al Gobierno que pongan todos los medios a su alcance para evitar que Baleares se convierta en Canarias», ha expresado la presidenta autonómica.

Prohens ha esgrimido las últimas cifras para trasladar a Sánchez que Baleares no puede permitirse acoger menores de otras comunidades porque ya está colapsada por la llegada constante de pateras en la ruta con Argelia, «la más activa en estos momentos y la que más crece, que tiene como parada preferente las Islas Baleares».

La máxima responsable del Ejecutivo autonómico ha enfatizado que, según datos de la Guardia Civil, entre mayo y la primera quincena de julio a Canarias han llegado 916 migrantes, mientras que a Baleares lo han hecho 2.061, el doble. En lo que va de año el archipiélago mediterráneo ha recibido 3.416 migrantes de manera irregular, más del doble que en la misma época el año pasado. «Si se mantiene esta tendencia los meses que quedan, al acabar el año podríamos superar una cifra nunca vista de 12.000 personas», ha dicho Prohens.

En esa línea, la presidenta del Govern ha recalcado que los Consells no encuentran espacios ni profesionales para ubicar a estos menores. No se trata de recibir más fondos del Estado para apoyar esta acogida, incidía Prohens: «Ojalá fuera tan sencillo». «Puede que los Consells no tengan más remedio que acogerlos en barracones y montar campamentos», ha advertido.

Posteriormente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones recogidas por Europa Press se ha comprometido a realizar un «esfuerzo diplomático» con los países de origen y de tránsito para frenar el flujo migratorio a Baleares. «Una de las cuestiones que he tratado con la presidenta de Baleares es que haremos un esfuerzo diplomático con aquellos países de origen y de tránsito y frenar en origen esa migración irregular. Ese es el compromiso que he asumido con la con la presidenta», ha anunciado.

Sánchez también ha expresado sobre el nuevo escenario del reparto de menores migrantes que los cambios en la normativa referente a Extranjería reflejan un marco «bastante claro» y la obligatoriedad de «cumplir la ley».