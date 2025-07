Cerca de 1.500 personas participan en los cursos de Grans Actius contra la brecha digital

Este martes ha finalizado el Curso de Vida Digital del programa Grans Actius en la asociación vecinal Es Fortí; una de las entidades donde se ha puesto en marcha esta iniciativa del Govern dirigida a mayores de 55 años para que mejoren sus competencias tecnológicas básicas y reducir la brecha digital. Hasta el momento, han participado en este programa cerca de 1.500 personas de unos 40 municipios de Mallorca y Menorca. En ellos, han aprendido a detectar estafas, sobre ciberseguridad e inteligencia artificial y a hacer compras seguras online, entre otras cuestiones.

Según explica la directora del programa, Laila Serra, el curso consta de 108 horas, divididas en diez módulos de entre ocho y doce horas cada uno, en las que los usuarios aprenden habilidades digitales y obtienen un certificado de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital y de la FUEIB al finalizar cada módulo. «Al principio se sienten vulnerables, tienen inseguridad o medio de no saber qué hacer, pero durante las sesiones reforzamos mucho que se sientan seguros para que al final estén mucho más cómodos», dice Paula Terrassa, una de las maestras del programa.

«El curso está muy bien, lo que yo he aprendido poco porque no he venido mucho», dice entre risas Francisco, un alumno poco aplicado del curso. Juan Luis ha hecho menos pellas: «He aprendido prácticamente todo, a mandar una ubicación, a mirar los horarios de trenes y autobuses...En el móvil está todo. He aprendido a manejarme por las redes sociales y ahora uso Facebook e Instragram solo».

«Yo ya sabía hacer algunas coas con el móvil, porque somos mayores pero no tontos», explica Irene.

«He aprendido sobre seguridad digital y sobre cómo usar la aplicación de la EMT. Aquí aprendemos cosas necesarias para nosotros, porque tenemos que estar al día. En mi profesión ya tenía que tocar ordenadores y móviles, pero he perfeccionado mis conocimientos y me ha gustado mucho el curso», añade. Esta iniciativa comenzó en noviembre del año pasado con financiación de los fondos Next Generation EU y finalizará en junio de 2026. El 22 de septiembre, se pondrán en marcha 290 nuevos grupos repartidos en asociaciones de mayores, centros CPAP, asociaciones vecinales y similares de las Islas. «Animamos a todos a participar, el objetivo es que se apunten el máximo posible», apunta Serra.