Prohens presenta su decreto para frenar el AirBnB náutico: «No podemos esperar al año que viene»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado que llevará al Consell de Govern del viernes para su aprobación el decreto que prohibirá el AirBnB náutico en los puertos de gestión autonómica. El Ejecutivo pretende así limitar el alcance de la nueva medida impulsada desde el Ministerio de Transportes que permite a los particulares alquilar sus embarcaciones. Una norma «que se nos impone en medio de la temporada sin haber respondido a las alegaciones que ha hecho el Govern para evitar la masificación de nuestro litoral».

La presidenta, asimismo, asegura no saber nada de la supuesta exención de Baleares que el Gobierno de Sánchez ha trasladado al PSIB. «No sé cómo calificarlo. A nosotros el Gobierno de España no nos ha dicho nada. La realidad es que el BOE se publicó la semana pasada y no hablaba de ninguna excepcionalidad. Y en todo caso, el PSOE hablaba del año que viene».

Así se ha pronunciado Prohens al término de la sesión extraordinario de la Mesa Náutica en el Club Nàutic S’Arenal de esta martes, convocada para informar de manera urgente al sector de la respuesta «taxativa y contundente» del Govern a la medida aprobada por el Gobierno para permitir el alquiler de las embarcaciones privadas. Una medida que «podría suponer competencia desleal» y que «va en contra de las medidas de contención de la actividad turística que se están impulsando en las Islas y que pone en peligro de la seguridad en la mar». Prohens ha añadido además que desde el Govern «no podemos esperar al año que viene, ni estar pendientes de lo que dice aquí el PSIB», ha declarado para poner en cuestión el papel como interlocutor que pretende jugar el partido socialista de las Islas con el Gobierno central.

La presidenta se ha quejado de que el Govern lleva meses solicitando una contestación al Ejecutivo sobre la exención de Baleares de la medida y que a día de hoy, esa contestación todavía no se ha producido. «No sé si me he de creer lo de la rueda de prensa de ayer», ha dicho en referencia a la comparecencia en la que la diputada socialista en el Congreso, Milena Herrera, aseguró el compromiso del Ministerio para excluir a Baleares de esta medida de cara a la temporada que viene. El nuevo régimen del despacho de buques para autorizar el cambio temporal de uso privado a comercial de las embarcaciones de recreo no entrará en vigor hasta el 15 de agosto, por lo que sí afectará esta temporada. No obstante, la portavoz socialista opinó que tendría «efectos significativos de saturación para Baleares» al aplicarse a partir de mediados de agosto.

Prohens ha insistido en que «no podemos esperar al año que viene», y por ello «nosotros hemos venido hoy aquí con un decreto consensuado para restringir la medida en puertos autonómicos». El decreto del Govern tendrá un efecto inmediato, ha recalcado para criticar la política socialista, algo que, asegura, le trasladará personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la audiencia programada para esta tarde. «Los hechos son que se quería convertir toda la mar de Baleares en un AirBnB, abocarnos a la masificación del litoral de Baleares y dar así la espalda al decreto de contención turística y al Pacto por la Sostenibilidad».

Por ello, ha subrayado la «oposición frontal» transmitida desde la Mesa Naútica a dicha medida, «otra medida impuesta desde el Gobierno sin escuchar a las comunidades autónomas y que amenaza nuestra sostenibilidad y la pervivencia del sector náutico». Contra esta norma, asegura Prohens, se estudiarán «todas las vías legales» a fin de detenerla. «No es solo un tema jurídico, sino una cuestión de modelo turístico», ha sentenciado.