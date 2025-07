El Govern exige «máxima responsabilidad» a patronal y sindicato para poner fin a la huelga en el TIB

El Conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha exigido «máxima responsabilidad» a la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) y al sindicato SATI para poner fin a la huelga del TIB, que este martes suma su octava jornada.

Así se ha expresado este mediodía en declaraciones a los medios de comunicación mientras la organización sindical está reunida para decidir si la última propuesta de los empresarios «es lo suficientemente interesante» para presentarla en asamblea a los trabajadores.

«Hemos mediado con ambas partes desde el primer momento y no hemos dejado de mediar en ningún momento. La realidad es muy clara, se ha avanzado mucho a la hora de poder alcanzar un acuerdo, pero no soy capaz de decir si soy más o menos o moderadamente optimista», ha dicho Mateo.

El conseller ha asegurado «se ha avanzado mucho y existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo», pero ha considerado que eso «ya no está en manos» del Ejecutivo autonómico sino en las de la patronal y el sindicato.

Desde el Govern, ha incidido, lo que ahora piden es «máxima responsabilidad» para que sean capaces de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga. "Les pedimos, les rogamos, pero también les exigimos un ejercicio de responsabilidad. Creemos que se han acercado mucho las posturas , ha señalado.

«No podemos fallar a los ciudadanos de Baleares, no nos podemos permitir que en estos momentos tengan ante sus puertas una huelga en el transporte público», ha añadido.

Mateo ha dicho ser consciente de las «aportaciones muy importantes» que se han hecho desde la FEBT y de los «muchos avances» conseguidos por SATI, pero ha considerado que «ambos tienen que tener muy claro que al final negociar es renunciar, es ceder».

«Si no no existe negociación, sino imposición de pretensiones. Lo que desde el Govern no entendemos es que ninguna de las partes intente imponer al 100% todas sus pretensiones. Si ambos son capaces de ver por una parte lo que han logrado y por otra que renunciando es la única vía para lograr un acuerdo definitivo, entonces es cuando se logrará», ha sentenciado.