Sigue la huelga del TIB con las negociaciones en suspenso

Los trabajadores del TIB han llevado este lunes su protesta ante las puertas del aeropuerto de Son Sant Joan, donde repartieron entre los usuarios del Aerotib folletos en los que explican en castellano y en inglés los motivos de la huelga indefinida. Mientras tanto, la negociación entre la patronal y el sindicato SATI continúa en suspenso después del último desencuentro en la reunión del pasado viernes.

«Porque nuestra situación laboral roza la precariedad», «Nos obligan a trabajar jornadas que rozan la esclavitud por encima de las 12 horas», «Porque nos gusta esta profesión, pero los empresarios de Balears la están denigrando», «Porque queremos una subida salarial justa, ya que nuestro salario lleva más de una década congelado»... Estas eran algunas de las reivindicaciones que figuraban en los folletos que los empleados del TIB estuvieron repartiendo en el aeropuerto de Palma, titulados «¿Por qué hacemos huelga los trabajadores del TIB?» y con el lema «en el autobús viajamos juntos. Ayúdanos en esta batalla».

Después de la protesta en Son Sant Joan, los trabajadores se desplazaron a bordo de uno de sus autobuses hasta el núcleo turístico de Magaluf, donde siguieron repartiendo folletos entre los visitantes y explicándoles personalmente cuál es su situación. Por lo demás, la huelga ha transcurrido sin mayores incidencias y con un seguimiento del 97 %, según los datos facilitados por la Conselleria d’Habitatge, Mobilitat i Territori, el mayor porcentaje registrado junto con el del pasado viernes. El recorrido finalizó en la Estación Intermodal de Palma. Los parones han alcanzado hoy su séptima jornada, la cuarta desde que la huelga se convirtió en indefinida.

Desde el sindicato se criticó el hecho de que no han recibido ninguna comunicación en todo el fin de semana por parte de sus interlocutores, la Federación Empresarial Balear del Transporte (FEBT) y las tres empresas concesionarias del servicio, Moventis, Grupo Ruiz y Sagalés-Caldentey. Con todo, en el día de hoy se han producido algunos contactos por vía telefónica en los que se implicó también la Conselleria de Trabajo, aunque todavía no se ha definido ninguna fecha para un nuevo encuentro entre las partes, sea con la presencia o no del Govern. La reunión del viernes terminó de manera abrupta y con los sindicatos tachando de «dictatoriales» las formas de la FEBT al levantarse de la mesa.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha exigido a Marga Prohens que trabaje para desactivar esta huelga y la de ambulancias. «Lo que tiene que hacer Prohens es sentarse con los sindicatos de los trabajadores del TIB y trabajar para acabar con la huelga indefinida, que esta sí que es competencia de este Govern», declaró el socialista.