Los aparejadores: «No estamos resolviendo el problema de la vivienda»

«No estamos resolviendo el problema de la vivienda». Esa es, en resumidas cuentas, la valoración que el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (COAAT) hace de las cifras del primer semestre sobre visados de viviendas nuevas en la Isla. En total, de enero a junio se visaron 1.007 viviendas nuevas, lo que supone un incremento del 2,13 % con respecto al mismo periodo de 2024. Además, las plurifamiliares (482 viviendas) han crecido un 11 % frente al retroceso del 4,9 % en las unifamiliares (525). Un crecimiento que sigue sin ser suficiente para paliar de manera significativa la crisis habitacional. «Estamos prácticamente igual que el año pasado».

Así lo han expresado este lunes Luis Alfonso de León y Mateo Moyà, presidente y secretario técnico del COAAT, respectivamente. Ambos han pedido paciencia antes de poder ver los frutos de las medidas impulsadas para la creación de vivienda por parte del Govern, al tiempo que han destacado el alza de plurifamiliares en detrimento de las unifamiliares de lujo. Una tendencia en la que coinciden con los datos del Colegio de Arquitectos de Baleares (COAIB) hace dos semanas. Sin embargo, los dos colegios difieren en otros puntos relacionados con el debate actual sobre la vivienda, como la construcción en áreas de transición en rústico (ATR): los arquitectos cuestionaron hace 15 días impulsar la construcción en estos terrenos antes de haber agotado las urbanizables, lo cual sería «lo lógico».

Los aparejadores, por contra, consideran que el problema habitacional es lo suficientemente agudo como para priorizar la creación de vivienda sobre otras cuestiones. «Yo le diría a los arquitectos que pongan los pies en el suelo y piensen en nuestra juventud. A lo mejor hay que ocupar un poco más de terreno, pero nuestra juventud tiene que vivir. Tenemos que conseguir rentabilizar nuestra vida y poder tener un proyecto de futuro». De este modo se ha expresado De León, quien ha reprochado a los arquitectos que «es muy fácil hablar cuando tienes tu vida resuelta. Yo veo sufrir a mi hijo porque tiene que comprarse una vivienda y los precios están por las nubes».

Cabe recordar que desde el COAIB precisaron en su día las distinciones entre ATR y suelo rústico, el cual instaron a proteger «para no convertirnos en un decorado de cartón piedra», según dijo el presidente Bernat Nadal. No obstante, cuestionaron el uso de las ATR sin haber agotado el suelo urbanizable. «Hacer urbanismo por decreto no es lo suyo. Lo importante es la visión a largo plazo y nos estamos saltando esta fase fundamental para ir haciendo ajustes puntuales que crean estas tensiones en la forma de crecer de un territorio», señaló entonces Joan Cerdà, decano de la delegación mallorquina del COAIB.

De León, por su parte, subraya que «el dilema está en conseguir suelo a precio razonable, si no no vamos a conseguir hacer promociones que al promotor le salgan los números. Tenemos que conseguir un ritmo de trabajo que nos permita un volumen importante de viviendas para que esos números nos encajen». Asimismo, los aparejadores reivindican una agilización de la tramitación de licencias. «Se han convertido en un tapón que están frenando el sector y el ritmo de trabajo», se queja el presidente del COAAT para señalar que no ha observado ningún cambio al respecto en esta legislatura.

En lo tocante a la reducción de familiares, consideran que esta obedece a una retracción de la inversión extranjera, el «motor» de la construcción de esta tipología de viviendas. Algo que, no obstante, no cambia el hecho evidente de que «la inversión extranjera sigue teniendo los ojos puestos en Mallorca». Por otro lado, pese al auge de las viviendas plurifamiliares en este primer semestre, los aparejadores remarcan el hecho de que no se haya construido ni una sola de estas viviendas en 34 de los 53 municipios de Mallorca.