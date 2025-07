«Los aranceles de Trump son un mal menor», asegura Luis García Langa, director de Mercados de SDC Analistas. Cabe precisar que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han alcanzado un acuerdo para resolver su disputa comercial sobre el aumento de aranceles, con el establecimiento de gravámenes del 15 % para productos europeos.

Langa explica que «aunque se daba casi ya por seguro, todo lo que sea aportar seguridad a los mercados les gusta. El resultado no es la panacea para Europa, zona muy débil comparado con EEUU y China, pero seguramente sea un mal menor». En este sentido, señala que «las primeras horas son de subidas, pero no muy abultadas. En estos momentos oscilan entre el 0,50 % y el 1 %». No obstante, aclara que se trata de alzas «que se podrían dar también sin esa noticia».

El citado analista financiero sostiene que en lo que va de año «la tendencia de las bolsas europeas es buena, aunque es cierto que se están frenando. El primer trimestre de 2025 fueron las más rentables, pero desde el segundo trimestre los mercados vuelven a mirar a EEUU». A su modo de ver, «si los principales índices europeos fueran capaces de romper máximos y retomar la tendencia alcista sería una gran noticia a medio plazo».

¿En qué se recomienda invertir?

Preguntados por los valores en los que se recomienda invertir, el experto responde que «siempre hay quehacerlo de forma diversificada para intentar ganar dinero a largo plazo, no a corto. Pero es verdad que dentro de una cartera diversificada puede haber sectores o empresas más baratas que haya que ir subiendo».

Langa apunta que «el tema de la seguridad arancelaria le va muy bien a un sector tan castigado como los coches». Aunque precisa que «celebraron mucho más el acuerdo con Japón, el alcanzado entre EEUU y Europa «quita un lastre a unas empresas que han tenido muchos problemas en los últimos años. En general, se trata de empresas exportadoras que hayan sufrido desde 'El Día de la Liberación', algunas pequeñas, otras no tanto como, por ejemplo, ASML que tiene el monopolio de una serie de máquinas para hacer microchips para la IA. Al vender mucho a EEUU se la había penalizado mucho y tiene ventajas muy grandes».

A su modo de ver, también es acertado invertir en «todo lo cíclico: aerolíneas, material deportivo, hoteles, etc., que habían caído por miedo a que los aranceles provocaran una crisis económica. Sin embargo, como parece que se está todo poniendo en orden, es un temor que desaparece».

¿En qué no invertir?

Por su parte, el analista financiero considera que hay que tener cuidado al apostar por realizar inversiones en las empresas de los fabricantes europeos de armas. «Una parte del acuerdo es que Europa comprará muchas armas a EEUU, el mercado había descontado que buena parte del incremento de gasto en defensa de Europa recaería en empresas europeas, pero parece que Trump ha querido su pastel. Veremos si recortan desde precios muy altos», concluye.