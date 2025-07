El 35,6 % de las agresiones sexuales de Mallorca en 2023 fueron en verano

En 2023, se contabilizaron en Mallorca 163 agresiones sexuales denunciadas y recogidas en la base de datos Orfila, de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Durante los meses de verano, junio, julio y agosto, se acumularon el 35,6 % de los abusos; con un claro descenso en el resto del año a excepción de octubre; donde hubo un repunte del 11,7 %. La denunciante fue en el 95 % de las veces una mujer de entre los 3 y 60 años; teniendo un peso significativo la franja de edad de los 16 a los 20 años, que representan 46 de las denuncias totales. La mayoría de las agresiones se dieron entre semana (49,1%) y tuvieron lugar durante la noche (53,9%).

Estos son algunos de los datos que recoge el Trabajo de Fin de Grado de Paola Andrea Jhonson, premiada por el Consell Social de la UIB a mejor TFG en la categoría de Facultad de Medicina por su estudio Delitos contra la libertad sexual en la isla de Mallorca en el años 2023. Características de la víctima, del agresor y de la agresión. Valoración toxicológica en los casos concretos de delitos sexuales facilitados por drogas. En general, las agresiones se dieron en el domicilio de la víctima (19 %); en el hotel de la víctima/agresor (17,2 %); o en el domicilio del agresor (14,7 %). Cabe destacar que en un 21,4 % de las veces se desconocía el lugar de la agresión.

En cuanto a la violencia, hay que diferenciar entre primaria y secundaria: «En la primera el acto violento repercute de manera directa; y en el segundo, el daño es indirecto, como un mal trato en la consulta médica», explica Jhonson. Así pues, gran parte no relató ningún tipo de violencia; sin embargo, un 41,7 % presentaba lesiones objetivas. «Hay más violencia de la que se cuenta, muchas no contaban lo que realmente había ocurrido y no había correlación con la versión objetiva. Puede que las víctimas no se sintieran cómodas en el ambiente en el que se encontraban, ya que le cuentan a un extraño un hecho traumático y, además, lo reviven».

Sucede algo similar con el consumo de drogas o alcohol previos a la agresión. Pues, un 52,8 % no manifestaban haber tomado ninguna sustancia. Del total de denuncias se pudo recoger muestras toxicológicas de 63 víctimas; por lo que se sospechó de sumisión química en más de un tercio de las agresiones cometidas. A su vez, para este trabajo, se pudo realizar una valoración toxicológica en 54 de los casos, dando lugar a un 88,9 % de resultados positivos. Las sustancias que más se detectaron fueron etanol (alcohol); cocaína; y cannabis.

«No tenemos toda la historia de las pacientes, la base de datos no especifica si alguien las había invitado a muchos cubatas o si los habían consumido libremente; lo que más se repite es que la víctima había consumido alcohol y el agresor se aprovechó de ello. La mayoría de las veces había habido una sumisión química oportunista». Jhonson señala también que al elaborar el estudio no se disponía del historia médico de las víctimas, por lo que se desconoce si tomaban medicación previa que pudiera falsear las muestras toxicológicas, como la presencia de antidepresivos.

En cuanto al tipo de agresión, en la mayoría de los casos (62,6 %) hubo constancia de penetración; frente a un 4,9 % donde no hubo. Un 28,2 % no recordaba si la había habido y en un 4,3 % no hay datos. De los 102 casos en los que se sabe que hubo violación (agresión sexual con penetración); el 68,8 % fueron vaginales y el 19,6 % múltiples (dos o más tipos de orificios).

En cuanto al agresor, «por desgracia» a penas se tiene información de él salvo si era un extraño o no y si actuó solo o en compañía. La mitad de las veces víctima y agresor no se conocían previamente, mientras que un 34 % sí. En el 64 % de las ocasiones el perpetrador de los hechos fue un único agresor; en un 6 % fueron varios; y en un 27 % las víctimas no lo recuerdan.

Johnson señala que hubiera sido «interesante» poder recopilar los datos de la nacionalidad de víctima y agresor para ver la correlación de las agresiones sexuales con el turismo, en una isla como Mallorca. «Son desconocidos y hay un pico de agresiones en verano, porque es cuando hay más turismo. Eso explicaría también porqué hay más casos entre semana, porque son personas que están de vacaciones», deduce.