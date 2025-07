Antonio Juanico, 66 años y toga nueva: un padre que volvió a clase por su hijo

En un mundo que suele asociar los sueños con la juventud, Antonio Juanico García ha decidido romper el molde. A sus 66 años, este mallorquín acaba de culminar el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura en la UIB, abriendo así una nueva etapa profesional como abogado. Pero lo más curioso no es solo la edad con la que ha logrado esta meta, sino la razón que lo impulsó: su hijo Pablo había comenzado la carrera de Derecho, y él quiso vivir esa experiencia a su lado.

«Le hacía ilusión salir conmigo en la orla, y aunque se graduó dos años después, estaba apuntado en una clase de cuarto… ¡y coló!», recuerda entre risas Pablo Juanico Rodríguez, abogado penalista y orgulloso hijo. Esa imagen compartida, de padre e hijo vestidos de toga en la ceremonia de fin de carrera, representa más que una coincidencia académica: es el símbolo de una historia de esfuerzo, vocación y amor familiar.

Antonio logró su propósito: aparecer junto a su hijo en la orla —tercera fila a la izquierda—.

La trayectoria de Antonio es digna de un libro. Nacido el 22 de enero de 1959, comenzó a trabajar con apenas 14 años como administrativo en la cadena Hoteles Mallorquines, hoy conocida como Melià. A los 35 años, en 1995, dio el salto al emprendimiento abriendo su propia asesoría y gestoría en Palma. Desde entonces, ha acumulado más de tres décadas de experiencia ayudando a empresas y trabajadores, con una especialización clara en derecho laboral.

En paralelo, nunca dejó de formarse. Primero se licenció en Empresariales (1991), después en Relaciones Laborales (2006), ambas en la UIB. En 2022, culminó la carrera de Derecho en la misma universidad y, recientemente, en 2024, completó el máster oficial de acceso a la abogacía impartido por la UIB junto al ICAIB. Su hijo ha compartido con Ultima Hora una imagen entrañable con sus tres fotos de graduación universitarias, comentando: «Cada graduación más feliz».

Antonio Juanico en cada una de sus tres graduaciones.

«El personaje», como lo llama cariñosamente su hijo Pablo, no solo ha demostrado que la edad no es un límite, sino que ha vivido su formación jurídica como una auténtica segunda juventud. «Ver a su hijo en la universidad le despertó una ilusión que tenía dormida. Se dijo: ‘¿Y por qué no?’», explica Pablo. Eso sí, Antonio reconoce que no fue fácil, ya que compaginaba los estudios con su trabajo y no tenía mucho tiempo. «Pablo muchas veces me dijo 'déjalo', porque me costaba. Pero rendirme nunca fue una opción», explica con orgullo.

Nueva etapa

Ahora, padre e hijo están a punto de iniciar una nueva etapa juntos: Juanico Abogados, un despacho familiar donde Antonio liderará las áreas de derecho laboral y civil, y Pablo se encargará del derecho penal. Una firma que no solo une experiencia y juventud, sino también valores compartidos y una visión humana de la abogacía. «Mi padre siempre ha sido un ejemplo», dice Pablo. En un contexto donde hablar de conciliación entre generaciones suele sonar utópico, los Juanico lo están haciendo realidad en su día a día.

Los Juanico nos atienden desde su despacho en Palma. Foto: J.P.

En una época marcada por la inmediatez y los cambios constantes, la historia de Antonio Juanico es una inspiración para quienes creen que ya es tarde para empezar algo nuevo. No solo ha cumplido un sueño juvenil, sino que lo ha hecho acompañado de su hijo y con una mirada puesta en el futuro. Además, cada día se despierta con ilusión: «Me motiva mi trabajo, las clases de golf y la academia de inglés».

El golf es otra de sus pasiones.

«Tengo más ilusión que nunca. Me siento con energía y con ganas de seguir ayudando a la gente, ahora también desde la abogacía», concluye Antonio, que no parece tener intención alguna de detenerse. Y con razón: su historia acaba de empezar. «Ya estoy en la edad de jubilación, pero proyecto diez años más de trabajo, quiero ejercer como abogado». Y por las ganas que demuestra, parece difícil que no vaya a lograr lo que se proponga.