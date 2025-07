El alquiler vacacional y las ‘casas de amigos’ concentran el aumento de turistas de este año

¿Están teniendo los hoteles una temporada a la baja como advierte la patronal? El Govern se ha apresurado a pedir prudencia apelando a la necesidad de disponer de datos rigurosos antes de elaborar un dictamen, exactamente lo que han reivindicado siempre los hoteleros para una evaluación certera del problema de la masificación. Dato mata relato. En teoría, porque datos hay miles para escoger y esa simple elección ya es parte del proceso de construcción de un relato. Algunos de ellos matizan seriamente el pesimismo hotelero y otros confirman que el incremento de llegadas de este año no ha ido a parar a sus establecimientos, precisamente.

¿Están llegando más turistas a Baleares este año? Sí. AENA, INE e Ibestat lo corroboran. ¿Los hoteles están perdiendo visitantes? De enero a mayo así fue, aunque las estadísticas de junio ya indican que están remontando. En los cinco primeros meses del año, en todo caso, el incremento anual de turistas (5,2 millones de llegadas, un 3,6 % más que en 2024) ha sido absorbido por el alquiler turístico y por el alojamiento de no mercado, una categoría que engloba viviendas en propiedad o «de amigos y familiares». A nadie se le escapa que este apartado en concreto esconde una parte sustancial de la bolsa de oferta ilegal en las Islas, pero se trata de un parapeto lo suficientemente efectivo para seguir operando manteniéndose bajo el radar.

El modus operandi incluye vías de comercialización también fuera de las plataformas habituales de Internet, como Booking o AirBnB. Maria Gibert, gerente de la patronal del alquiler turístico Habtur, explica que «es una parte de la oferta ilegal muy complicada de controlar» y habla de ejemplos como los de propietarios que ofertan su casa en Mallorca mediante anuncios colgados en el corcho de la cafetería de su oficina en Frankfurt o Birmingham. Canal de venta directa. Sin intermediarios ni cortapisas de las autoridades. No se sabe cuántos turistas alojados de forma ilegal pueden ocultarse bajo estos 1,3 millones de visitantes englobados en la categoría de alojamiento de no mercado.

«Es un mercado secundario que no se anuncia en plataformas típicas», señala Pere Joan Planes, de la AETIB. Los 1,3 millones de turistas que declararon alojarse en casas propias o de familiares o amigos suponen un 26 % del total de llegadas de enero a mayo. Es decir, que uno de cada cuatro turistas llegados a Baleares fueron directamente a alojamientos fuera de mercado. O lo que es lo mismo, uno de cada cuatro turistas no paga estancia o se aloja en oferta ilegal. Así lo acreditan los datos del Ibestat, sin perjuicio de que la cifra pueda incluso ser más alta en el caso de visitantes registrados como en alojamiento de alquiler que, no obstante, sea también no reglado.

Es más, los visitantes que hacen uso de una vivienda encajada en la modalidad de fuera de mercado se han incrementado un 25 % en la última década, cuatro puntos más que los que pernoctan en alojamiento turístico de mercado. No obstante, se observan variaciones significativas en el desglose por islas. En 2025, Menorca es la isla en que más ha subido el alojamiento de no mercado, un 34 %, mientras que en Ibiza y Formentera ha retrocedido un 8 %. Se trata de un hecho que Pere Joan Planes vincula, precisamente, a una persecución más efectivas de la oferta ilegal. «En Ibiza están sofisticando mucho sus métodos y eso se refleja en estas cifras». Una apreciación compartida desde la patronal del alquiler turístico, Habtur.

Menorca compagina su elevada tasa con la caída más fuerte de visitantes hoteleros, de casi un -12 %. El presidente de la patronal hotelera menorquina, ASHOME, Sebastià Triay, afirma que «está siendo una temporada mucho más floja y la tónica parece que seguirá hasta agosto. Septiembre es todavía una incógnita».

Efectos sobre los hoteles

Los hoteles baleares experimentaron un descenso de clientes del 5,8 % hasta mayo. El alquiler turístico subió un 49,5 % en el mismo tiempo, mientras que el alojamiento fuera de mercado subió un 12,8 %. Los hoteles, no obstante, continúan aglutinando el grueso de los viajeros: más de tres millones, cuando las otras categorías no alcanzan los dos millones.

«Llevamos años diciendo que las llegadas al aeropuerto no se corresponden ni se convierten por arte con pernoctaciones hoteleras». Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) indican que «este año se constata que no está habiendo un crecimiento como en 2023 y 2024 y de ventas de últimos minuto: se ha vuelto a la reserva anticipada y la gente mira mucho más el gasto». Determinadas zonas, sobre todo entre las más alejadas de Palma, son las que está sufriendo más seguir el ritmo, señala la patronal.

Después de un mes de mayo bastante flojo en ocupación, junio supuso un repunte para los hoteles traducido en un 2,6 % más de pernoctaciones que en 2024, según datos publicados esta semana. Los de Baleares también fueron los que alcanzaron un mayor grado de ocupación en el conjunto de España.

Tarifas más altas

La mejor noticia para el sector hotelero, no obstante, es que sus ingresos económicos continúan al alza gracias a la subida de precios. La tarifa media diaria en junio fue de 157 euros, la más alta de España. La subida internaual de precios, del 10 %, también fue la más elevada con la excepción La Rioja y Ceuta, que no pueden ser considerados destinos competidores como Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía o Canarias, todos por debajo de Baleares.

Desde Exceltur se resalta la importante que la subida de tarifas está teniendo en el sector hotelero. «Baleares presenta niveles elevados de ingresos (económicos) y una positiva evolución de estos, dinamismo que se produce en un contexto de mejora generalizada de tarifas y menor grado de ocupación». También desde el lobby hotelero se destaca que el aumento de la presión turística en España «se debe a la oferta residencial», lo cual confirma los datos recabados en Baleares como parte de una radiografía global. Sitúa en torno al 19 % la llegada de turistas a viviendas turísticas y a casas propias o de familiares y amigos, en contraste con una reducción de llegadas a hoteles que roza el 1 %.