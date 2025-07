Un accidente de tráfico en Mallorca termina en el Tribunal de Justicia de la UE

Una ciclista alemana, un conductor también alemán pero con residencia en Francia y un accidente de tráfico en Mallorca. El asunto ha terminado en un conflicto jurídico ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para averiguar quién paga la baja de la ciclista, en una resolución en la que la principal perjudicada, por el momento ha sido la compañía de seguros española del coche de alquiler. El conflicto arranca el ocho de marzo de 2020. Casi en vísperas del estado de alarma por la pandemia, una turista alemana circula en bicicleta por Mallorca. Es arrollada por un coche de alquiler que conduce otro turista alemán. Ocurre que la principal perjudicada del coche trabaja además en la oficina de patentes de Múnich. Es funcionaria pública. Durante el tiempo en el que no pudo acudir a trabajar, fue la República Federal quien sufragó su baja y le pagó parte de su salario. No fue un accidente especialmente grave y, apenas ocho días después del siniestro, la funcionaria ya había regresado a Alemania y a su puesto de trabajo. De hecho, la cuantía reclamada por el gobierno apenas llega a los 1.500 euros.

El estado germano intentó recuperar ese dinero abonado durante la incapacidad de la trabajadora y acudió a los tribunales alemanes. Primero a una corte de Primera Instancia de Múnich. Demandó allí a la compañía aseguradora española que tenía contratada la empresa de alquiler de vehículos propietaria del coche que arrolló a la ciclista. Antes de decidir quién tenía la culpa o no del accidente, ese juzgado declaró que no tenía competencia para decidir e instaba al Estado alemán a acudir a los tribunales españoles para que se esclareciera el accidente y que se personara como perjudicado. El gobierno recurrió y el órgano de apelaciones de Munich fue quien decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Se trata de un mecanismo en el que cualquier órgano judicial de un estado miembro puede pedir aclaración al tribunal sobre de qué manera hay que interpretar los diferentes tratados y así decidir con más seguridad. La cuestión elevada por el órgano judicial alemán pedía solventar la duda de si el estado germano podía acudir a sus propios tribunales para reclamar a la aseguradora española. El problema de interpretación estaba en que para un ciudadano normal esta posibilidad sí estaba clara según varios tratados de la Unión Europea en vigor desde hace décadas, pero no ocurre lo mismo con los estados porque, esos acuerdos lo que buscaban era proteger a la parte más vulnerable en el procedimiento. Inicialmente los tribunales de Munich descartaron esa situación de debilidad por parte del estado alemán.

El TJUE da la razón a la tesis que sostenía la República Federal frente a la aseguradora española, que prefería que el asunto se ventilara en otro foro. Entiende que en este caso, el estado no actuaba como tal sino que ocupaba el papel de la víctima del accidente de tráfico dado que se había subrogado los derechos de su funcionaria y que, por lo tanto no es un sujeto de Derecho internacional público sino como un particular o empresa más. Por lo tanto, como víctima, puede acudir al tribunal que tiene más cerca de su domicilio. Ahora tendrá que ser un tribunal de Múnich el que decida cómo se produjo el accidente y si la culpa fue de la ciclista o del conductor del vehículo de alquiler, lo que puede llevar a Alemania el atestado policial sobre el siniestro y a los policías que lo redactaron.