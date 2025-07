La justicia archiva un recurso del PSIB contra la amnistía urbanística, pero no valora el contenido

El juzgado contencioso administrativo número 2 de Palma ha archivado esta semana un recurso interpuesto por el PSIB contra la amnistía urbanística impulsada por el Govern de Marga Prohens y secundada por el Consell de Mallorca para permitir la legalización de piscinas, ampliaciones y casas fuera de ordenación en suelo rústico. La decisión, sin embargo, obedece a que el recurso está dirigido contra la primera versión de esta medida, que caducó al haberse modificado y vuelto a aprobar nuevamente en el pleno insular con los votos del PP, Vox y el PI. Así que la justicia todavía no se ha pronunciado sobre el contenido de la reclamación.

El pleno extraordinario del 18 de diciembre del año pasado sacó adelante la disposición que establece la posibilidad de regularizar edificaciones en suelo rústico fuera de ordenación en las que haya prescrito la posibilidad de restablecer de la legalidad urbanística.

No obstante, el 13 de febrero se tuvo que volver a llevar al pleno el procedimiento extraordinario a raíz de la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley de simplificación administrativa y así ofrecer una solución a edificaciones que no se podían ni sancionar ni demoler. El recurso del PSIB estaba dirigido contra la primera aprobación, que tras estos cambios ha decaído y ya no tiene validez. El gobierno insular de PP y Vox, además, sacó pecho de que el propio Gobierno de Pedro Sánchez avalara la constitucionalidad de la amnistía urbanística. Una postura cuestionada por el PSIB.

De hecho, la justicia rechazó paralizar de urgencia la aplicación de la amnistía urbanística, como también solicitaron los socialistas. En la resolución se indicaba que para paralizar estos procedimientos se deben de acreditar los perjuicios legales y económicos que provocará el cambio normativo y, según el juzgado, no estaban probados. El recurso siguió su curso y finalmente ha quedado desestimado.

Con la nueva convalidación, los infractores urbanísticos disponen de más tiempo para poder legalizar las viviendas, piscinas ilegales o ampliaciones de casas realizadas en suelo rústico. El plazo acababa en junio de 2027, pero finalmente se extenderá hasta febrero de 2028, si no hay nuevos cambios, lo que supone una ampliación de plazos de al menos otros ocho meses.