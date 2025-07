¿Verano a medio gas en Mallorca?: el turismo decepciona y salta la alarma entre los diferentes sectores

Los empresarios del sector turístico han hecho saltar todas las alarmas esta semana: «Están llegando menos turistas y gastan menos». El presidente de la asociación de agencias de viajes Aviba, Pedro Fiol, confirma que este verano estamos teniendo un ligero descenso de turistas, especialmente de alemanes, seguido de británicos.

En este punto, informa que los mensajes contra el turismo y de masificación en Mallorca se están expandiendo por Europa y los toruoperadores y agencias emisoras están llamando a Aviba para preguntar si hay rechazo a los turistas y si la Isla es un destino masificado. Fiol explica que hasta el momento están logrando cotrasrestarlos, en gran medida.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha detectado una tendencia a la baja en la afluencia turística en determinadas zonas de la Isla, especialmente en municipios como Capdepera y Sóller. Cabe recordar que los hoteleros han puesto en marcha una campaña de apoyo al turismo.

Los restauradores, los primeros en dar la voz de alarma

El primero en dar la voz de alarma fue el presidente de Mallorca CAEB Restauración, Juanmi Ferrer. «Este año cerrarán centenares de restautarantes en Mallorca», augura. En este punto, resalta que en algunas zonas el descenso de comensales es del 40 % y subraya que los que conservan consumen menos. En zonas turísticas tan emblemáticas como Sóller se están dando vacaciones a los camareros en temporada alta.

A su modo de ver, «los mensajes contra el turismo ahuyentan a los visitantes». El presidente de la Federación Empresarial de Transportes, Rafel Roig, también expresa su preocupación por las manifestaciones contra el turismo y las pintadas que se han producido en Mallorca. «No se pueden lanzar estos mensajes porque a un sitio donde no te quieren no vas», asevera. El transporte turístico también ha notado un descenso de clientes, en torno al 20 % en los meses de julio y agosto.

Los guías turísticos confirman el descenso de clientes. El presidente del Colegio Oficial de Guías Turísticos de Baleares, Pedro Oliver, resalta que «la venta de excursiones ha caído un 20 % este verano». Las zonas más afectadas son Valldemossa, Palma y el Puerto de Sóller. En cuanto a la nacionalidad, los mayores descensos en la contratación de excursiones se han producido entrealemanes, ingleses, españoles e italianos. Además, comparte que «los mensajes contra el turismo que se lanzan desde Mallorca están calando. Si generas noticias negativas, que tienen repercusión en otros países, los turistas se decantan por otros destinos a la hora de elegir su lugar de vacaciones», argumenta. A su modo de ver, «estamos dando el mensaje de que no queremos a los turistas y que todo está muy masificado». Además, añade que Mallorca es un destino caro, por lo que prescinden de las excursiones.

Biel Rosales, presidente de Proguies Turístics-Pimem, precisa que en esta época del año solían realizar unas 30 excursiones guiadas por crucero, mientras que este verano la cifra ha descendido a 12-14. Donde más han notado el descenso es entre los americanos, seguido de los españoles. Palma y Valldemosa son las zonas más perjudicadas. En su opinión, el mensaje que se está dando de que la Isla está muy masificada está perjudicando mucho a la imagen del destino, lo que está motivando que los viajeros escojan otros lugares. «La turismofobia y la idea de que el turista no es bienvenido nos está perjudicando mucho», lamenta. Además, añade que también están influyendo los elevados precios de la Isla y los atascos; considera inadmisible que en plena temporada alta haya obras en los accesos y vias principales de Palma, como el Paseo Maritimo y Joan Miró, cuando se podrían realizar en otro momento.

Los taxistas también han notado un descenso de clientes. El presidente de Taxis-Pimem, Biel Moragues, señala que también tienen menos clientes. «Hasta media mañana no se mueve tanto en Palma, ni tampoco por las noches, excepto fines de semana», resume, al tiempo que subraya que en Calvià la caída también es notable. Además, comenta que «entre los turistas británicos hay más mal estar por las campañas antiturísticas y muchos han cambiado su destino».

Lo mismo sucede con el ocio nocturno. El presidente de Abone, Miguel Pérez-Marsá, precisa que la recaudación ha bajado un 15 %; el norte de la Isla y Magaluf son las zonas más damnificadas. A su modo de ver, «se está expulsando a los turistas que nos interesan; no se sienten bienvenidos y se van a otros destinos como Croacia».

El comercio pierde clientes

Las luces de alarma también han saltado en el comercio. «En Mallorca tenemos turistas diésel: andan mucho y gastan poco», recrimina el presidente de Acotur, Pepe Tirado. En este sentido, argumenta que la recaudación de los comercios y empresas de servicios turísticos ha caído entre un 10 % y un 15 % este verano. No obstante, precisa que en algunas zonas el varapalo es aún más duro y el descenso de ingresos llega al 15 %-20 %.

La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, asegura que el pequeño comercio ha constado un descenso de clientes, especialment de turistas británicos, alemanes y asiáticos. También considera que el rechazo al turismo ya está teniendo consecuencias negativas y han puesto en marcha una campaña en defensa del turismo. «En Pimeco estamos totalmente en contra de estos mensajes que solo representan a una minoría: la mayoría de los mallorquines quiere y vive del turismo». No obstante, precisa que «se necesita una buena gestión para que la convivencia sea buena: nos faltan infraestructuras y las que hay están obsoletas».

La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, comparte que hay menos turistas, aunque añade que no sólo han influido las críticas a la masificación, también ha afectado que disponen de menos presupuesto. «No pensamos que los mensajes de odio sean el único motivo, pero que han perjudicado la imagen de nuestras Islas, seguro», asegura.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, declara que «es imprescindible dejar claro que el turismo es la principal fuente de crecimiento económico y bienestar de estas Islas, y que merece el respeto y la consideración de todos». Por ello, insiste en que «rechazamos la intimidación que sufren los turistas desde una minoría que lleva a cabo actos vandálicos o pintadas turismofóbicas que se repiten cada cierto tiempo».

El Govern niega que cale el mensaje turismofóbico

Sin embargo, el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, asegura que «el mensaje turismofóbico no está calando en los países emisores. No podemos batir récords todos los años». A su modo de ver, «los datos refrendan que la temporada turística es buena», aunque admite que la facturación en la oferta complementaria sí está siendo irregular, ya que «hay zonas en las que no se están cumpliendo las expectativas».