«El humor nos ayuda a soportar en qué se ha convertido Mallorca gracias a este modelo turístico tan salvaje»

Desde hace unos años, cada vez que un turista se precipita desde un balcón en Baleares, una plataforma actualiza su particular clasificación. Se trata de la Federación Balear de Balconing, un colectivo anónimo nacido del sarcasmo que, sin buscar la risa fácil, se ha convertido en un inusual —y muy compartido— altavoz sobre el turismo de excesos. Sus miembros, cuentan a Ultima Hora los entresijos del proyecto.

Todo empezó en 2019 con una página de Facebook llamada Balconing Mallorca, donde los casos se narraban como si fueran parte de una competición olímpica. «Con el tiempo sus publicaciones se volvieron irregulares, así que entre nuestro grupo de amigos decidimos mantener actualizada esta clasificación para que no faltara ningún caso, además de darle un toque más estadístico y buscar todos los casos anteriores al inicio de la clasificación que pudiésemos. Manteníamos esta clasificación en pequeño comité hasta que uno de nosotros la compartió en Twitter en 2022 y tuvo miles de likes, por lo que decidimos crear la cuenta de la FBB para seguir compartiendo la clasificación en abierto, de forma impersonal y desde el anonimato», explican.

Desde entonces, la federación trabaja de forma pública pero siempre bajo anonimato. «No hay estructura formal. Es muy difícil de decir cuántos somos. Se sabe dónde empieza, pero no dónde acaba. Nos gusta definirlo como un juguete colectivo», indican sus responsables. «La estructura es bastante anárquica, por no haber no tenemos ni un grupo de Whatsapp dedicado a ello».

Un sistema de puntos muy sencillo

Sus integrantes cuentan cómo funciona su famoso sistema de puntos, en los que se contabilizan los casos de balconing que hay en las islas. «Hemos intentado definir un sistema de puntuación lo más simple y neutro posible. Los casos que acaban en muerte suman 2 puntos y los que acaban en herido, 1 punto. Luego para casos de empate, también valoramos el recuento de pisos caídos. Tenemos dos clasificaciones, la de nacionalidades de los protagonistas, y la de municipios donde ocurren los casos». Por otra parte, aseguran que intentan llevar la clasificación lo más actualizada posible. «Intentamos llevarla al día, tanto en X como en nuestra página web, actualizándola cada vez que corroboramos un caso. De media, tenemos que hacerlo una vez cada 10 días en temporada alta, que se dice rápido».

2 punts més per 🇬🇧 i St Antoni!! Sa Royal Air Force comença a agafar distància a sa classificació i encara no és ni Agost... St Antoni per altra banda segueix intractable enguany gràcies a una temporada impecable. Sa lliga se comença a decantar... ACTUALITZAM MARCADORS! https://t.co/WyAXFxbXLl pic.twitter.com/nuoZRDsyut — Federació Balear de Balconing (@Botquebota) July 21, 2025

El recuento se nutre exclusivamente de informaciones aparecidas en prensa. La plataforma no mantiene contacto alguno con cuerpos de emergencia, sanidad ni instituciones públicas. «Es posible que así se nos pasen algunos casos por alto, pero preferimos no tener ningún chivo con acceso a los datos oficiales».

A pesar del tono satírico con el que se presentan las publicaciones, el colectivo insiste en marcar una frontera muy clara entre el hecho y la persona. «En los casos de fallecimientos, cuidamos mucho que nuestras publicaciones no se interpreten como un ataque a la víctima. Nos centramos en la clasificación, en el fenómeno, no en la vida de la persona», recalcan. Con ello buscan evidenciar la gravedad de este tipo de accidentes, que consideran evitables y asociados a un turismo de borrachera que degrada la convivencia en zonas especialmente tensionadas por la masificación. «Creemos que el humor negro puede hacer pensar. Las campañas oficiales no han surtido efecto. Nosotros señalamos el acto, no a la persona», explican.

Dejar en evidencia los casos de balconing usando el humor

En cuanto a los objetivos que se marcan, afirman que tienen dos muy claros. «El objetivo es por una parte dejar en evidencia este tipo de actos utilizando el humor, que nos ayuda a llevar un poco mejor el ver en qué se ha convertido nuestra casa gracias a este modelo turístico tan salvaje. Lo que nos lleva al otro objetivo, la concienciación de que este modelo turístico es una salvajada. Hay tantos casos de balconing que dan para alimentar una clasificación colmadamente. Solo uno de cada millón de turistas que llega a Baleares acabará protagonizando un caso de balconing. Desde el punto de vista estadístico son sólo casos anecdóticos, pero son también la punta vistosa de un iceberg que esconde muchas otras miserias del modelo turístico actual».

Por último, señalan que a pesar de que la exposición que realizan sobre este fenómeno no ayuda a reducirlo, «al menos creemos que hemos contribuido a que la gente se haga una idea de la magnitud del problema, aportando cifras». Además, no tienen ningún temor a que les cierren su actividad. «El recuento lo seguiremos llevando, sea en público sea en privado. Además, con web o sin web los casos de balconing ocurren igual. Ya tuvimos una polémica grande el verano pasado cuando una entonces ministra del Parlamento Escocés denunció públicamente que nuestra página debía ser cerrada, pero se quedó en nada, nunca nos llegó personalmente ninguna advertencia. Pero personalmente pensamos que 'matar al mensajero' no solucionará el problema».