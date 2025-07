ASPAYM Illes Balears presenta la campaña 'Zambullidas: Con cabeza sí, de cabeza no'

La Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas de las Islas Baleares (ASPAYM Balears) ha presentado la campaña 'Zambullidas: Con cabeza sí, de cabeza no' con el objetivo de prevenir las lesiones medulares en verano. El acto se ha celebrado en la playa de Ciudad Jardín y ha contado con la presencia de Carolina Ligero, la vicepresidenta de ASPAYM Illes Balears, y de Toni Balaguer, afectado con lesión medular por zambullida y socio de ASPAYM IB.

Toni Balaguer ha explicado la historia detrás de su lesión: «Fui víctima de una zambullida en una piscina hace 8 años, durante un cumpleaños. Teníamos unos flotadores donuts y me tiré de cabeza sin manos y me fui contra el suelo. Choqué contra el fondo. No me rompí la nariz, que es lo normal en estos casos. En ese momento ya supe que me había quedado tetrapléjico. No podía moverme, no podía salir a la superficie. Me quedé boca abajo, casi me ahogo. Menos mal que había gente al lado y me pudieron sacar».

Imagen de Toni Balaguer en el acto.

Se han subrayado 5 pautas esenciales como medidas de prevención antes de lanzarse al agua: conocer la profundidad, hacer una entrada cauta, supervisar a niños y adolescentes, evitar el alcohol y asegurarse de que haya una señalización clara sobre las áreas seguras para lanzarse de cabeza. Además, desde ASPAYM recriminaron la falta de formación de los socorristas en el acompañamiento de las personas con lesiones medulares en la playa.

La campaña cuenta con el respaldo del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro perteneciente al

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, junto con la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina

Física (SERMEF), la Federación Nacional ASPAYM (Federación de Asociaciones de Lesionados Medulares

y Grandes Discapacitados Físicos), Cruz Roja Española y la Real Federación Española de Salvamento y

Socorrismo.