El equipo de gobierno del Consell pide explicaciones a Cladera por la sentencia de Son Pardo

El actual equipo de gobierno del Consell Insular pide explicaciones a la anterior presidenta, Catalina Cladera, por la deuda de 350.000 euros acumulada por la anterior concesionaria del restaurante del Hipódromo de Son Pardo. El conseller de Presidencia, Toni Fuster, culpa a sus antecesores por no haber reclamado a tiempo el canon y haber demorado la exigencia de la deuda hasta junio de 2023, una semana antes de que el actual equipo tomara posesión. "Mi convicción es que, si no hubiera habido un cambio político no se hubiera reclamado ese dinero". Fuster se pregunta por qué durante dos años no se exigió ninguna cuantía a la empresa después de que dejara de abonar el canon y el consumo eléctrico por la concesión.

Así, el conseller de Presidencia advierte que esperan explicaciones por parte de Catalina Cladera y que, de no producirse, forzarán su comparecencia ante la Comisión de Transparencia de la institución. Según Fuster, la versión que sostuvo la empresa que explotaba el restaurante argumentó en el procedimiento contencioso que un responsable político del Consell le autorizó de forma verbal a pagar un canon reducido, de un alquiler de 20.000 euros mensuales a apenas 400. "¿Quién fue ese responsable político? Eso es lo que le pedimos a la señora Cladera que responda". Noticias relacionadas Una sentencia constata impagos de la anterior concesionaria de Son Pardo La sentencia de un juzgado de lo Contencioso avanzada ayer por este diario desestimaba el recurso de la anterior concesionaria contra la liquidación que giró el Consell por incumplir el contrato. La magistrada rechazaba la tesis de ese posible contrato verbal porque, recuerda, se trata de algo vedado a la administración. Fuster admite que, durante la pandemia, la empresa disfrutó de una reducción del canon como otras concesionarias de servicios del Consell. Sin embargo, a partir de ese momento y durante dos años no pagó ni un solo euro a la administración insular, tanto en concepto de canon como por el consumo eléctrico del restaurante. Fuster ha declinado pronunciarse sobre la situación de la exconsellera, Pilar Bonet, procesada por un fraude de más de dos millones de euros. "No tiene que ver con el Consell es un problema privado suyo".